В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Межфракционная группа депутатов подготовила поправки к законопроекту о содержании животных, сообщает ТАСС. В числе предложений – расширение списка опасных пород собак, а также введение запрета на выгул крупных и потенциально опасных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными гражданами.

В доработанном варианте перечень опасных пород может быть дополнен ротвейлерами, алабаями, немецкими овчарками, хаски, доберманами и бультерьерами. Один из вариантов предусматривает отнесение к потенциально опасным всех собак с высотой в холке свыше 30 или 40 сантиметров.

Член рабочей группы депутат Александр Спиридонов заявил: «В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать».

Согласно инициативе, детям до 14 лет может быть полностью запрещен выгул собак выше 30 сантиметров в холке, а подросткам от 14 до 16 лет – выше 40 сантиметров. Те же ограничения предложено распространить и на граждан в состоянии алкогольного, наркотического либо иного токсичного опьянения, а также на признанных недееспособными. Под недееспособными понимаются лица, не способные осознавать значение своих действий или руководить ими из-за психических расстройств.

Дополнительно депутаты готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие штрафы за нарушение новых правил. Размер штрафов будет определен после принятия закона во втором чтении.

