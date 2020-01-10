Новая порода собак появилась в России

Карельскую лайку на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.

По сообщению пресс-службы, на этом же заседании был утвержден стандарт породы. До этого по международным стандартам эту породу именовали финским шпицем, передает РИА «Новости».

По словам кинологов, карельская лайка и финский шпиц – две разные породы собак, хотя зачастую различить их может только специалист.

К отличительным особенностям лайки относится то, что это охотничья порода, в то время как шпиц – более декоративная собака. Также характерными для карельской лайки являются ярко-рыжий окрас шерсти, высокая физическая активность и выносливость.

Напомним, 30 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.