В России утвердили список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается список потенциально опасных собак.

Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства России.

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

Также туда были включены породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Список формировался с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также опыта других стран.

Ранее сообщалось, что перечень потенциально опасных пород собак резко сократили – с 69 до 12.

В июне правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попали волки, лисы, быки и антилопы, крокодилы, акулы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.