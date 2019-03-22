Названа причина сокращения списка опасных пород собак

Председатель комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал решение МВД России сократить перечень потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте; по словам депутата, опасность собаки в первую очередь зависит от воспитания его хозяев.

«Моя позиция: опасных пород не бывает, бывают просто опасные хозяева», – приводит его слова РИА «Новости».

Бурматов подчеркнул, что даже дворнягу можно довести до такого состояния, что она будет бросаться на собственного хозяина и членов его семьи.

«Но вот по мнению специалистов, в том числе и кинологов, кинологической федерации, все-таки есть набор пород, которые являются специфическими, которые были выведены для определенных там вот мероприятий», – пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что изначальный список содержал 69 пород собак, он вызвал «бурю возмущений» среди участников рабочей группы. В новый же список включены «специфические породы», которые, по словам депутата, признаны потенциально опасными в большинстве стран.

Напомним, МВД России разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В первоначальный список входили в том числе шарпей, айну и бультерьер. Сначала перечень сократили до 13 пород, затем – до 12 специфических пород и их метисов. К потенциально опасным породам в частности отнесли американского бандога, гуль-донга и турецкую овчарку акбаш.