МВД резко сократило список опасных пород собак

Министерство внутренних дел уменьшило перечень потенциально опасных пород собак, выгуливать которых без намордников и поводков будет запрещено, до 13 пунктов, хотя ранее их было 69, среди которых упоминались шарпей и даже некоторые несуществующие породы.

«Обновленный перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации. На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», – рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов во время круглого стола в Госдуме, где речь шла о законе «Об ответственном обращении с животными», сообщает «Интерфакс».

По словам Беззубова, в новом списке обозначены 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. В списке упомянуты: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов, гуль дог, питбульмастиф и «северокавказские собаки».

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что опасных пород собак не существует, однако есть отдельные агрессивные особи. Кинолог добавил, что «ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец, и меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к владельцам, в случае необеспечения надлежащего поведения животного». Он также отметил, что вести себя агрессивно может собака любой породы или без породы вообще, если у нее есть наследственные отклонения.

Напомним, в конце 2018 года президент России подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где обозначены требования содержания и защиты животных, а также правила выгула собак в специально отведенных местах.

А в начале марта МВД составило перечень потенциально опасных пород собак из 69 пунктов. Тогда в списке оказались даже несуществующие породы: «супердог», «овчарка Дауфмана» или «доберман Владека Рошины».