Путин подписал закон об обращении с животными

Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон направлен на защиту животных, а также на укрепление нравственности, обеспечение безопасности и интересов граждан при обращении с животными, передает «Интерфакс».

В законе прописаны требования к содержанию домашних и использованию служебных животных, правила их защиты от жестокого обращения.

Определен правовой статус приютов и требования к ним. Введено требование выгула собак в специально отведенных местах и уборки за ними.

Появился запрет на содержание диких животных в жилище, предусмотрена их конфискация.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли закон об ответственном обращении с животными. Это произошло спустя восемь лет после внесения проекта в нижнюю палату парламента. При подготовке проекта ко второму чтению было рассмотрено около 300 поправок.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом законе и анализировала последствия его применения.