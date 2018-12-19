Госдума приняла закон об обращении с животными

Российские парламентарии спустя восемь лет после внесения в нижнюю палату парламента приняли закон об ответственном обращении с животными с учетом пожеланий зоозащитных организаций.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении в июне 2017 года, передает РИА «Новости».

Проект предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными. Как пояснял глава думского комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов, текст законопроекта после принятия в первом чтении был практически полностью переписан, а работа над ним проходила с участием зоозащитных организаций, которых многое не устраивало в формулировках проекта закона.

Бурматов также отметил, что парламентариям удалось согласовать текст законопроекта со всеми зоозащитными организациями, положительные заключения были получены, в том числе и от силовых ведомств, связанных с работой служебных животных.

При подготовке проекта ко второму чтению было рассмотрено около 300 поправок, заявил Бурматов. Как пояснил глава комитета, документ полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, предусматривает создание специальные приюты, запрещает бои с участием животных. Также вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными.

Кроме того, вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Вводится запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак: обязательно намордник, ободок, ошейник.

Также норма вводит площадки для выгула, специально отведенные места для выгула собак, правила выгула животных, приюты и правила содержания животных. Согласно закону, также отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

Профильный комитет также подготовил к третьему чтению законопроекта постановление, в соответствии с которым правительству РФ дается 180 дней на то, чтобы подготовить подзаконные акты.

«Там 13 подзаконных актов: 3 должны подготовить ФОИВы и 10 непосредственно правительство РФ. Подзаконные акты регулируют самые чувствительные сферы, например, порядок лицензирования цирков и зоопарков, порядок функционирования приютов и условий содержания животных в таких приютах, полномочия для общественных инспекторов и так далее. Это очень серьезные и чувствительные темы. Мы считаем, что 180 дней — это срок, которые мы можем дать правительству на то, чтобы они эти подзаконные акты подготовили и представили уже Государственной думе», – сказал Бурматов.