МВД составило перечень потенциально опасных собак

Министерство внутренних дел России предложило отнести к потенциально опасным 69 пород собак, сообщает ведомство.

Соответствующий Проект постановления правительства России размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится на сайте МВД.

Согласно проекту, предлагается повсеместно запретить выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Исключения составят огороженные территории, принадлежащие владельцу потенциально опасной собаки. При входе на эту территорию должно висеть предупреждение о наличии опасного животного.

Сообщается, что в список потенциально опасных собак включены породы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В перечень, в частности, попали американский бульдог, доберман-пинчер, бульмастиф, кавказская овчарка, шарпей, а также метисы и гибриды некоторых пород.

Отмечается, что принятие проекта не окажет дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обращении с животными, где прописаны прописаны требования к содержанию домашних и использованию служебных животных, правила их защиты от жестокого обращения и выгула собак в специально отведенных местах.