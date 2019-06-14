Россиянам запретят держать дома крокодилов и акул

Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попали волки, лисы, быки и антилопы, крокодилы, акулы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.

В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». В данный момент готовятся подзаконные акты, которые должны разъяснить в порядок применения основного закона, в частности, список запрещенных к домашнему содержанию животных, передает РИА «Новости».

Изначально в него предполагалось внести кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков (в том числе черных вдов), тюленей, моржей и китообразных животных, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов и американских дикобразов, страусов, пеликанов, журавлей и дроф.

Теперь предлагается также включить в список питонов длиннее четырех метров, еще ряд пауков (в том числе тарантулов), варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп (в том числе гну), диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловые полипы.

Глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР) пояснил, что таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.

Включение животных в этот перечень основывалось на таких критериях, как опасность для владельцев и неблагоприятное влияние на самих животных непривычной для них среды обитания.

Ранее сообщалось, что Минприроды расширяет список запрещенных к содержанию дома животных.

Кроме того, в начале марта МВД составило перечень потенциально опасных собак, куда вошли 69 пород. Затем ведомство сократило перечень до 13 пунктов.