Минприроды расширит список запрещенных к содержанию дома животных

Министерство природных ресурсов и экологии России представило новый перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.

В расширенный список попали питоны, крокодилы, тарантулы, лисы и каймановые черепахи, передает агентство «Москва».

Сообщается, что под запрет также могут попасть вараны, обыкновенные и рыжие волки, собаки динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри и мурены. Как и в изначальном списке, в новой версии есть крупные кошачьи, скорпионы, экзотические пауки, ушастые тюлени, моржи, американские дикобразы, бегемоты и слоны. Отмечается, что перечень животных еще не утвержден и может быть скорректирован.

В начале марта МВД составило перечень потенциально опасных собак, куда вошли 69 пород. Затем ведомство сократило перечень до 13 пунктов.