Волгоградский аэропорт ввел временные ограничения на прием самолетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск рейсов
Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда временно ограничен прием и выпуск воздушных судов, что повлияло на расписание рейсов.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Telegram-канал официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
Причиной такого решения стало обеспечение безопасности полетов. Сообщается, что ограничения касаются всех рейсов, однако подробности о сроках действия мер и их влиянии на расписание пока не уточняются.
Пассажиров просят следить за обновлениями, чтобы оперативно узнавать об изменениях в работе аэропорта.
Ранее в понедельник аэропорт Самары вводил временные ограничения на обслуживание рейсов.
Аэропорт Пулково также вводил временные ограничения на обслуживание рейсов.
В тот же день Росавиация вводила ограничения на рейсы в Домодедово и Жуковском.