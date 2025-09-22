Ветеринар предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля

Ветеринар Галкина дала рекомендации по защите собак от вольерного кашля

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вольерный (питомниковый) кашель, он же – инфекционный трахеобронхит – заболевание верхних дыхательных путей у собак, которое может быть вызвано рядом инфекционных агентов (вирусных и бактериальных, часто совместно). Вне зависимости от возбудителя, заболевание проявляется воспалением верхнего дыхательного тракта собак, по типу респираторной инфекции у человека», – говорит Галкина.

Чаще всего данное заболевание проявляется в виде кашля у животного, но также может присутствовать повышение температуры тела, выделения из носовых ходов, чихание, наблюдаться отказ от еды, присутствовать общее недомогание (апатия), продолжает ветврач. Контагиозность (заразность) болезни очень высокая, отсюда и название – питомниковый кашель. При заболевании одной собаки происходит быстрое распространение на остальных питомцев, живущих вместе. Передается оно при прямом контакте собак, а также известны случаи передачи вируса воздушно-капельным путем.

«Для снижения рисков заражения вашей собаки необходимо проводить регулярные ежегодные вакцинации комплексными вакцинами (защита от респираторного аденовируса), избегать контакта с собаками с признаками инфекции на прогулке – в парках, на площадках. Но нужно понимать, что заразиться питомец может даже от собаки без явных симптомов», – делится специалист. Если есть информация, что в настоящий момент в районе собаки заболевают вольерным кашлем (как правило это осеннее время), то она рекомендует временно избегать контактов межуд собаками, выбирать уединенные маршруты для прогулок.

Так как симптомы вольерного кашля могут быть вызваны многими патогенами (аденовирус второго типа, вирус собачьего парагриппа, герпесвирус, Bordetella bronchiseptica и другие), диагностика преимущественно основана на клинических признаках, продолжает эксперт. При симптомах заболевания в легкой форме ветеринар рекомендует увлажнять воздух в комнате, прекратить использование аэрозолей, духов, исключить табачный дым, убрать из доступа порошки и любые другие бытовые средства, как можно чаще проводить влажную уборку, проветривать помещения, но без сквозняков.

«Так как пищевод лежит непосредственно на трахее, плотная пища вызывает раздражение и может дополнительно спровоцировать приступ кашля. Поэтому кормить питомца во время болезни лучше влажным теплым (слегка подогретым) кормом. Сухой корм можно размачивать в теплой воде. Также лучше проводить ингаляции с физиологическим 0,9% раствором натрия хлорида, использовать небулайзеры (OMRON, AMD) несколько раз в день. Если таковых нет, то можно набирать горячую ванную до испарины на зеркалах и сидеть с питомцем в закрытой ванной комнате, но не в самой воде. Животное может начать сопротивляться непривычным действиям, поэтому приучать к ингаляции можно с нескольких минут, постепенно увеличив до 15 минут, два раза в день», – советует Галкина.

Специалист предупреждает, что симптомы кашля могут длиться до 2-3 недель даже при легкой форме. Если состояние питомца неудовлетворительное (наблюдается отказ от еды, изнуряющий сильный кашель, повышение температуры), то в таком случае необходимо обратиться к ветеринару, провести клинический анализ крови, рентген грудной клетки и взятие ПЦР-анализов на основные патогены. По результатам этих исследований врач назначаит терапию. Это могут быть препараты группы муколитиков (разжижающие мокроту), антибиотики, жаропонижающие и другие.

Она предупреждает, что самостоятельное применение препаратов, особенно антибиотиков, опасно, так как может привести к ухудшению состояния питомца (если есть непереносимость или неправильное дозирование), а также к возникновению устойчивости к антибиотикам.

«В целом, вольерный кашель, не является смертельно опасным заболеванием. В подавляющем большинстве случаев течение респираторной инфекции легкое и чаще всего даже не требует дополнительной терапии», – подчеркивает Галкина.

Пациенты с ослабленным иммунитетом (щенки, пожилые собаки, собаки с тяжелыми хроническими заболеваниями или находящиеся на химиотерапии) могут переносить болезнь тяжелее, с развитием сопутствующих проблем, например, пневмонии, рассказывает собеседница. В этом случае важно как можно быстрее обратиться за помощью в ветеринарный центр.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о важности своевременно вакцинировать своего питомца не только для его собственного здоровья, но и для безопасности окружающих людей. Также научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы защиты людей и домашних животных от клещей.