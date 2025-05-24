Что будет, если не делать собаке прививки

Tекст: Ольга Никитина

Зачем собаке прививки?

Вакцинация – это не просто защита от болезней, это вклад в здоровье и долголетие вашего питомца, а также в некоторых случаях – и ваша собственная безопасность.

Собакам делают прививки, поскольку это:

– Защита от опасных заболеваний. Прививки помогают выработать иммунитет к таким серьезным заболеваниям, как чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовирусные инфекции, парагрипп, лептоспироз и бешенство. Эти болезни могут привести к тяжелым осложнениям, инвалидности и даже смерти животного.

– Предотвращение распространения инфекций. Вакцинированные собаки не только защищены сами, но и не могут быть источником инфекции для других животных.

– Забота о здоровье питомца. Регулярная вакцинация – это проявление ответственного отношения к здоровью своей собаки. Это профилактика, которая обойдется дешевле и легче, чем лечение запущенной болезни.

– Безопасность для человека. Некоторые болезни, такие как бешенство и лептоспироз, опасны и для человека. Вакцинация собаки – это и ваша защита тоже.

Что будет, если не делать прививки?

Если не вакцинировать собаку, она становится уязвимой для опасных инфекций. Риск заражения возрастает многократно, даже если собака не выходит из дома. Вирусы и бактерии могут быть принесены в дом на обуви, одежде или занесены другими животными. Все собаководы знают, как животные любят обнюхивать одежду, облизывать обувь своих хозяев, когда те возвращаются домой с работы или после прогулки. Так опасные инфекции и попадают в организм домашних животных – даже собак миниатюрных пород, которые привыкли не выходить на улицу.

Последствия отсутствия прививок могут быть очень серьезными:

1. Тяжелое течение болезни. Заболевание, против которого не сделана прививка, скорее всего, будет протекать в тяжелой форме, с осложнениями.

2. Длительное и дорогостоящее лечение. Болезнь, вызванная отсутствием вакцинации, потребует длительного и дорогостоящего лечения, которое не всегда может быть успешным.

3. Инвалидность и смерть. В некоторых случаях, таких как бешенство или чума плотоядных, болезнь может привести к инвалидности или даже смерти животного.

4. Опасность для других животных и людей. Непривитая собака может стать источником инфекции для других животных, а также для людей, если речь идет о таких заболеваниях, как бешенство и лептоспироз. На одном из них остановимся подробнее в следующей главе.

Бешенство – смертельная угроза, источником которой может стать домашняя собака

Источником этого опасного заболевания, как уже отмечалось выше, является одноименный вирус, поражающий центральную нервную систему и вызывающий энцефалит. Как правило, он приводит к летальному исходу. Бешенство можно предотвратить с помощью своевременной вакцинации, проведенной до или после заражения.

Как можно заразиться бешенством?

В 99% случаев заражение бешенством происходит от укуса больной собаки. Домашняя собака, не прошедшая вакцинацию, может стать переносчиком этого опасного вируса. Заражение может произойти не только при укусе, но и при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки человека. Даже если собака выглядит здоровой, она может быть носителем вируса бешенства в течение нескольких дней, прежде чем у нее появятся первые симптомы.

Симптомы бешенства у человека

Инкубационный период бешенства может длиться от 10 дней до нескольких месяцев, что зависит от места укуса и количества вируса, попавшего в организм. Первые симптомы заболевания у человека:

– Зуд и боль в месте укуса.

– Повышенная чувствительность к свету и звуку.

– Беспокойство и раздражительность.

– Нарушение сна.

По мере развития болезни появляются более серьезные симптомы, такие как:

– Водобоязнь (гидрофобия) – судороги при попытке пить воду или даже при виде воды.

– Аэрофобия – боязнь сквозняков и свежего воздуха.

– Судороги и паралич.

– Обильное слюнотечение.

В декабре 2024 года 44-летняя жительница Волгоградской области умерла после укуса лисы. У женщины, которая обратилась к медикам лишь два месяца спустя, развилось бешенство, главным симптомом которого стала сильнейшая гидрофобия: увидев воду или даже подумав о ней, женщина испытывала приступы паники и мучилась от судорог. Организм укушенной пострадал настолько, что медики не смогли ей помочь.

По словам врачей, женщине следовало обратиться за медицинской помощью раньше (крайний срок – 14 дней с момента укуса и возможного заражения), а затем пройти курс уколов, чтобы не развились опасные симптомы, которые привели к кончине пациентки.

Что делать в случае укуса собаки или другого животного?

При укусе собаки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач оценит риск заражения бешенством и примет решение о необходимости проведения профилактического лечения.

Первая помощь при укусе собаки:

– Промойте рану большим количеством воды с мылом в течение 10–15 минут.

– Обработайте рану раствором йода или перекиси водорода.

– Наложите стерильную повязку.

– Немедленно обратитесь к врачу.

Надежная защита от бешенства

Единственным надежным способом защиты от бешенства является вакцинация. Вакцинация домашних животных, особенно собак и кошек, является обязательной мерой профилактики.

От каких болезней делают прививки щенку?

– Лептоспироз: бактериальное заболевание, поражающее печень и почки.

– Парвовирусный энтерит: вирусное заболевание, вызывающее тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта.

– Аденовирус первого типа: вирусное заболевание, поражающее печень и дыхательные пути.

– Парагрипп: вирусное заболевание, поражающее дыхательные пути.

– Чума плотоядных: вирусное заболевание, поражающее нервную систему, кожу и внутренние органы.

– Бешенство: вирусное заболевание, поражающее нервную систему и приводящее к смерти.

– Если собака часто бывает в местах скопления собак (выставки, тренировки), рекомендуется сделать прививку от бордетеллеза.

Когда делать прививки?

Щенку делают первую в жизни прививку в возрасте шести–восьми недель, когда уровень антител, доставшихся от матери, начинает снижаться в крови и естественная защита организма от внешнего воздействия ослабевает. Схема вакцинации, как правило, трехэтапная:

1) Восемь недель – первая прививка.

2) Три-четыре недели спустя – вторая прививка.

3) По достижении возраста 16 недель (четыре месяца) – третья прививка. Обычно именно в этот период жизни щенка происходит смена зубов, что может служить своего рода напоминанием о необходимости пройти третью вакцинацию.

После этого ревакцинацию делают раз в год.

Однако эта схема подходит не всем. Если щенок содержался в питомнике или приюте, где риск инфекций выше, вакцинации уделяется больше внимания. В таких случаях первую прививку делают в шесть недель (полтора месяца), а затем повторяют каждые три–четыре недели до достижения щенком 16 недель (четырех месяцев).

Как подготовить щенка и взрослую собаку к вакцинации

1. Оценка состояния здоровья

Перед вакцинацией необходимо убедиться, что собака здорова и не имеет противопоказаний. Рекомендуется посетить ветеринарного врача за 7-10 дней до прививки для общего осмотра и сдачи анализов крови и мочи. Врач должен оценить состояние сердца, легких, печени, почек, кожи, ушей, глаз, зубов и других органов, а также проверить иммунитет животного.

2. Оценить, нет ли противопоказаний, к которым относятся:

– Беременность и лактация.

– Период течки.

– Маленький возраст (меньше двух месяцев), в некоторых случаях – маленькая масса тела.

– Лихорадка.

– Острые заболевания.

– Хронические заболевания в стадии обострения.

– Прием иммунодепрессантов.

– Недавно перенесенные операции или травмы.

– Наличие паразитов.

3. Профилактическая обработка от паразитов

За два-три дня до прививки необходимо обработать собаку от блох, клещей и других паразитов с помощью специальных средств (ошейники, капли, спреи или таблетки). За 10–14 дней до вакцинации следует провести дегельминтизацию, то есть избавить животное от глистов и других внутренних паразитов.

4. Антигистаминные препараты

Для снижения риска аллергической реакции на вакцину рекомендуется дать собаке антигистаминный препарат за 30–60 минут до посещения клиники. Препарат и дозировку должен подобрать ветеринар в соответствии с индивидуальными особенностями питомца.

5. Режим питания

Кормить собаку непосредственно перед прививкой не стоит. В противном случае могут проявиться неприятные последствия в виде рвоты или тошноты. Водой поить стоит в небольших количествах.

6. Спокойная обстановка

Специалисты советуют избегать стресса и сильных волнений в период перед вакцинацией. Собака должна находиться в комфортной обстановке, в которой ее не пугают слишком громкие звуки. Также рекомендуется беречь питомца от сквозняков и резких перепадов температур. В идеале, чтобы все было привычно и обыденно, в рамках режима дня, к которому уже привыкла собака.

Особенности подготовки щенков

Главная особенность – одна, она заключается в том, чтобы избегать лишних контактов с другими животными. Иммунная система малышей очень слаба, лучше беречь щенка от встречи с новыми, незнакомыми, а потому опасными вирусами перед прививкой.

Как ухаживать за собакой после прививки

После вакцинации питомцу нужно обеспечить покой и тепло, не допускать контакта с другими животными и не купать.

Заключение

Вакцинация – важная часть заботы о здоровье вашей собаки. Следуйте рекомендациям ветеринара, чтобы обеспечить своему питомцу надежную защиту от опасных заболеваний.