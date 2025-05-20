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    20 мая 2025, 12:25 • Справки

    Сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет

    Сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Продолжительность жизни кошек – тема, волнующая как будущих, так и нынешних владельцев. Различные факторы, начиная от генетической предрасположенности и заканчивая условиями содержания, оказывают влияние на то, сколько лет проживет питомец. При грамотном уходе этот срок можно увеличить до 15–18 лет, а в некоторых случаях — и до 20. Но что именно влияет на кошачье долголетие и как продлить жизнь любимцу?

    Сколько лет живут кошки

    В России средний возраст кошек колеблется в пределах 10-13 лет, причем после восьми лет животное уже принято считать пожилым. Благодаря хорошему уходу этот показатель можно поднять до 15-18 лет. Уличные кошки из-за многочисленных опасностей, с которыми вынуждены сталкиваться, в среднем живут меньше – около пяти-шести лет.

    Может ли кастрация продлить жизнь кошке

    Существует мнение, подкрепленное наблюдениями ветеринаров, что стерилизация или кастрация способны продлить кошачью жизнь на два-три года по сравнению со средними показателями.

    Эта хирургическая процедура не только предотвращает нежелательное потомство, но и снижает риск развития определенных заболеваний репродуктивной системы, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья и долголетии питомца.

    Могут ли кошки дожить до 20 лет?

    Хотя случаи, когда кошки доживают до двадцати лет, все еще считаются исключительными, существуют породы, среди представителей которых долгожители встречаются чаще.

    Британские ученые провели масштабное исследование, результаты которого были опубликованы на портале LiveScience. Изучив данные о тысячах кошек, исследователи пришли к выводу, что порода является одним из значимых факторов, влияющих на продолжительность жизни.

    Несмотря на то, что средние значения полезны для общего понимания, индивидуальный срок жизни каждой кошки может значительно отличаться.

    Так, среди чистокровных кошек самыми долгоживущими оказались

    бирманские и бурманские кошки со средним показателем в 14 лет и 4 месяца.

    Наименьшая продолжительность жизни была отмечена у сфинксов – всего 6 лет и 7 месяцев, что, вероятно, связано с генетической предрасположенностью породы к различным заболеваниям.

    Кто живет дольше – коты или кошки?

    Однако порода – не единственное условие долголетия. Пол также играет роль: кошки в среднем живут примерно на год и три месяца дольше котов. Кроме того, стерилизация увеличивает средний срок жизни примерно на год и один месяц. Условия содержания, включая безопасность домашней обстановки и отсутствие свободного выгула, также существенно влияют на продолжительность жизни.

    Какие кошки живут дольше всех

    Тем не менее, существуют породы, которые славятся своим потенциалом к долголетию, нередко перешагивая двадцатилетний рубеж. Рассмотрим некоторые из этих кошачьих долгожителей:

    Сиамская кошка

    Эти изящные создания с характерным окрасом и яркими голубыми глазами известны своей крепкой Конституцией и нередко доживают до 20 лет и более. Зафиксированы случаи, когда представители этой породы жили до 30 лет. Однако стоит учитывать их предрасположенность к некоторым наследственным заболеваниям.

    Русская голубая кошка

    Обладая отличным здоровьем и отсутствием специфических генетических проблем, эти элегантные кошки часто живут от 14 до 20 лет, а некоторые особи могут радовать своих владельцев и дольше 25 лет.

    Американская короткошерстная кошка

    Эта порода отличается крепким иммунитетом и хорошим здоровьем, что позволяет многим ее представителям доживать до 20 лет и более, хотя средний показатель составляет около 15 лет.

    Персидская кошка

    Несмотря на свою роскошную шерсть, требующую тщательного ухода, персидские кошки также могут похвастаться долголетием, часто живя 15-20 лет и дольше.

    Бомбейская кошка

    Эти элегантные «мини-пантеры» отличаются активным и игривым характером и могут прожить 15-20 лет.

    Саванна

    Эта экзотическая порода также известна своим потенциалом к долгой жизни, некоторые представители могут доживать до 20 лет.

    Рэгдолл

    Крупные и ласковые кошки этой породы в среднем живут 15-16 лет, но при хорошем уходе могут прожить и до 25 лет.

    Важно понимать, что породная предрасположенность – это лишь один из аспектов долгой и здоровой жизни кошки. При выборе породистого котенка рекомендуется обращаться к проверенным заводчикам, которые заботятся о здоровье своих животных и могут предоставить информацию о генетической истории питомца.

    Как продлить жизнь кошке: девять проверенных способов

    Кошки – удивительные создания, способные стать не просто питомцами, а настоящими членами семьи. Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на кошачье долголетие.

    1. Стерилизация: продлевает жизнь в 1,5–2 раза

    Вопреки мифам о вреде операции, статистика подтверждает: кастрированные и стерилизованные животные живут значительно дольше. Это связано с отсутствием рисков, связанных с гормональными всплесками, инфекциями половой системы и стрессом от нереализованных инстинктов.

    Когда проводить операцию?

    – Кошек лучше стерилизовать до первой течки (в 6–8 месяцев).

    – Котов кастрируют в аналогичном возрасте.

    2. Безопасность дома

    Даже если питомец годами ведет себя спокойно, его может подвести охотничий инстинкт.

    Чтобы обезопасить пространство:

    – Установите антикошачьи сетки на окна.

    – Откажитесь от вертикального проветривания – кошка может застрять и получить травму позвоночника.

    – Уберите опасные предметы (лекарства, химикаты, мелкие детали).

    3. Регулярная вакцинация и защита от паразитов

    Прививки и обработки от блох, клещей и глистов – обязательная часть ухода. Особенно это важно для котят, у которых иммунитет еще не сформирован.

    Какие прививки необходимы?

    – Панлейкопения (чумка).

    – Ринотрахеит.

    – Кальцивироз.

    – Бешенство (если кошка выходит на улицу).

    4. Домашнее содержание: минимум рисков

    Уличные кошки живут в среднем 4–7 лет, домашние – 15–17. Причина в опасностях: машины, собаки, отравленные приманки, инфекции. Если хочется вывезти питомца на дачу, обеспечьте закрытый вольер или шлейку с поводком.

    5. Контроль веса: ожирение сокращает жизнь

    Лишний вес приводит к артрозу, диабету, болезням сердца и печени. Толстые кошки живут на 3–5 лет меньше стройных.

    Как избежать проблем?

    – Следите за порциями (нормы указаны на упаковке корма).

    – Исключите вредные лакомства (колбасу, сладкое).

    – Поддерживайте активность с помощью игр.

    6. Сбалансированное питание

    Кошкам нужен белок, таурин, витамины и вода.

    Варианты рациона:

    – Готовые корма (премиум- и суперпремиум-класса).

    – Натуральное питание (мясо, субпродукты, овощи – только после консультации с ветеринаром).

    При этом типы кормления важно не смешивать.

    – Обеспечьте доступ к свежей воде (особенно при сухом рационе).

    7. Минимизация стресса

    Кошки – консерваторы. Любые изменения (переезд, новый питомец, шум) могут вызвать тревогу.

    Как снизить стресс?

    – Сохраняйте привычный распорядок дня.

    – Используйте феромоны (спреи, диффузоры).

    – Не купайте кошку без необходимости.

    8. Регулярные осмотры у ветеринара

    После 7 лет рекомендуется ежегодная диспансеризация, включающая:

    – Анализы крови и мочи.

    – УЗИ внутренних органов.

    – Осмотр зубов и суставов.

    Ранняя диагностика помогает выявить почечную недостаточность, диабет, гипертиреоз – болезни, которые поддаются лечению на начальных стадиях.

    9. Физическая и умственная активность

    Даже пожилые кошки нуждаются в движении.

    Как стимулировать активность?

    – Игрушки-дразнилки (удочки, лазерные указки).

    – Интерактивные кормушки.

    – Когтеточки и игровые комплексы.

    Главное – любовь и внимание. Кошки чувствуют заботу и отвечают на нее долгими годами жизни.

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