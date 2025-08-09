Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Украина ввела санкции против компаний и лиц, связанных с Россией
На Украине введены санкции сроком на 50 лет против 18 человек и 17 компаний, связанных с «Росатомом» и проектами в атомной энергетике, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа.
Санкции на Украине были введены в отношении 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с российской госкорпорацией «Росатом», передает РИА «Новости». Соответствующие указы опубликованы на сайте Владимира Зеленского. В списке оказались заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Никита Константинов и заместитель главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуард Атакищев.
Под ограничения также попали компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО «Киров-Энергомаш» (РФ), «Ситуационно-кризисный центр Росатома», RAOS Project Oy (Финляндия), а также завод «Киров-Энергомаш».
Санкции, введенные на 50 лет, предусматривают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на официальные визиты, запрет передачи объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых, научных и культурных проектов, а также лишение украинских государственных наград.
Ранее Украина объявила санкции против 94 физических лиц из России, Китая и Ирана.
В июле Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 90 российских компаний. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций против ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».