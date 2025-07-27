Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.7 комментариев
Зеленский подписал указ о санкциях против 90 российских компаний
Киев объявил о введении санкций против более 90 российских компаний, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, без публикации полного списка.
Указ о введении ограничений был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, меры коснулись более 90 юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства современной электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.
Зеленский в своем Telegram-канале заявил: «Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников».
В опубликованном на сайте украинского президента указе не приводятся полные списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».