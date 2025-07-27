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    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    27 июля 2025, 20:46 • Новости дня

    Зеленский подписал указ о санкциях против 90 российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев объявил о введении санкций против более 90 российских компаний, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, без публикации полного списка.

    Указ о введении ограничений был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, меры коснулись более 90 юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства современной электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил: «Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников».

    В опубликованном на сайте украинского президента указе не приводятся полные списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    27 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, принципы будущих отношений России и Украины будут определены только после достижения целей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение формата будущих отношений между двумя странами на данный момент является «слишком теоретическим вопросом». Он подчеркнул: «Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты – и самой Украиной, и западниками».

    По словам представителя Кремля, если появится возможность вернуться к дипломатическому диалогу, это будет наиболее желательным сценарием для России. Однако, добавил Песков, сперва необходимо урегулировать ситуацию на Украине, а уже после этого обсуждать новые основы двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов. Дмитрий Песков назвал позитивными достигнутые договоренности по обменам с Киевом. Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине как конструктивные.

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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    27 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Подполье сообщило о планах Киева объявить погибших солдат ВСУ дезертирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти намерены не выплачивать компенсации родственникам погибших военных, чьи тела были возвращены с российской стороны, сообщили в пророссийском подполье.

    Чиновники из администрации Владимира Зеленского планируют признать бойцов ВСУ, тела которых были переданы Россией на Украину, дезертирами, передает РИА «Новости». Такая мера позволит отказать их родственникам в выплате положенных компенсаций, сообщили представители пророссийского подполья .

    Собеседник агентства заявил: «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация на переговорах в Стамбуле выступила с предложением передать Украине тела трех тысяч погибших солдат ВСУ для захоронения «по христианской традиции».

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    27 июля 2025, 02:46 • Новости дня
    WP узнала о финансовых механизмах стран ЕС для снабжения Киева оружием

    Tекст: Ирма Каплан

    После разрешения Вашингтоном отправки американского оружия на Украину при условии, что европейцы его оплатят, в ЕС ведут сложные переговоры о том, какие виды техники могут предоставить США и на какие деньги, для чего ЕС разрабатывает варианты, но для начала необходимо закупить вооружения на сумму около 10 млрд долларов, пишет WP,

    «Европейские покровители Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам поставлять существующие системы вооружений или боеприпасы на Украину, а затем закупать замену. Вашингтон также может перенаправить поставки в другие государства и продать их для реэкспорта на Украину. В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках», – пишет Washington Post (WP).

    Газета отмечает, что Германия изменила конституцию, чтобы получить возможность занять сотни млрд евро для военных расходов, включая закупку вооружений для Украины. Власти Германии уже предложили оплатить поставку двух батарей Patriot и возглавляют переговоры с другими странами, готовыми выделить средства на дополнительные комплексы,

    Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом благодаря доходам от нефти, также выразила готовность профинансировать одну систему Patriot и увеличила годовую помощь Киеву до 7,8 млрд долларов. По словам генсека НАТО Марка Рютте, по меньшей мере шесть стран, включая Данию, Швецию, Финляндию, Британию, Нидерланды и Канаду, выразили желание присоединиться к коллективному финансированию закупок вооружений.

    В то же время ряд европейских столиц ожидает проработки схемы, чтобы затем объединить ресурсы и источники финансирования. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген не сможет действовать в одиночку и рассчитывает на партнерство других государств.

    Однако даже страны, готовые инвестировать, требуют большей прозрачности от США, в частности относительно сроков восполнения переданных Украине систем. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул важность этих деталей для партнеров.

    Великобритания пока не объявила о планах приобретать для Киева комплексы Patriot, а премьер Кир Стармер не уточнил, будет ли страна участвовать в покупке американских вооружений для Украины.

    «При этом, чтобы побудить союзников залезть в карманы, НАТО будет рассматривать военную помощь, предоставляемую Украине, как помощь в выполнении нового обязательства союзников увеличить ежегодные военные расходы до 5% от ВВП, которого требовал Трамп», – напомнила WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов. Власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    26 июля 2025, 22:11 • Новости дня
    В Киеве начался новый митинг из-за закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева вечером в субботу началась акция протеста против закона, который существенно ограничивает независимость НАБУ и САП, сообщили украинские СМИ.

    В субботу вечером в Киеве начался новый митинг против закона №12414, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, передает РИА «Новости» .

    Местное издание «Украинская правда» сообщило , что на улицы вышли граждане, чтобы выразить протест против отмены независимости НАБУ и САП.

    Организаторы протеста настаивают на необходимости сохранения независимости антикоррупционных структур.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

    Эксперты назвали последствия протестов на Украине для Зеленского.

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    27 июля 2025, 13:46 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе на Украине прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание Новости.LIVE, в Одессе был слышен взрыв, передает РИА «Новости».

    В регионе, по данным издания, в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о причинах происшествия или возможных последствиях пока не приводятся.

    Между тем украинское издание «Общественное. Новости» информирует о взрыве в городе Сумы на северо-востоке страны. При этом в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось, сообщает ТАСС.

    В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    27 июля 2025, 13:53 • Новости дня
    Американская Auterion пообещала Украине 33 тыс. ИИ-комплектов для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, которые способны отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

    Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, сообщает ТАСС. Глава фирмы Лоренц Мейер заявил в интервью газете Financial Times, что первые тысячи систем уже отправлены, а в ближайшее время будет отправлено еще десятки тысяч.

    Мейер подчеркнул: «Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, – это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роя беспилотников на основе ИИ». При этом, по его словам, выбор целей останется за человеком.

    Комплекты оснащаются мини-компьютерами Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в системы с искусственным интеллектом. Как отметил Мейер, такие устройства неуязвимы для радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до километра.

    Как уточняет издание, поставки будут завершены до конца года по новому контракту Auterion с Пентагоном на сумму около 50 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Дональд Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    27 июля 2025, 01:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о наступлении ВС России у Мелового по трем направлениям

    Марочко: ВС России у Мелового Харьковской области наступают по трем направлениям

    Tекст: Ирма Каплан

    В районе Мелового Харьковской области подразделения российской армии ведут наступление на трех направлениях, постепенно расширяя зону контроля и занимая новые территории.

    «Наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», – рассказал Марочко ТАСС.

    Он добавил, что российские военнослужащие нащупывают слабые места противника и бьют по ним, что позволяет совершать рывки и занимать новые территории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.


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    26 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Украинский каноист отказался пожать руку победившему россиянину

    Tекст: Вера Басилая

    На молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии украинский каноист Виталий Пристай отказался пожать руку победителю финала россиянину Сергею Свинареву.

    Украинский спортсмен Виталий Пристай отказался пожать руку россиянину Сергею Свинареву, который одержал победу в финальном заезде каноэ-одиночек на 200 метров на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии, передает ТАСС.

    Свинарев пришел к финишу первым за 40,71 секунды, испанец Мартин Хаком стал вторым (40,99), Пристай занял третье место (41,21).

    По словам очевидца, после церемонии награждения и подъема бирюзового флага AIN в честь победителя, Свинарев и Хаком обменялись рукопожатием, а Пристай «спрыгнул с пьедестала и покинул место награждения» вместо поздравления соперников. При этом украинец проигнорировал не только россиянина, но и испанца.

    Соревнования проходят в Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянками.

    Таисия Онофрийчук также отказалась фотографироваться с Верой Туголуковой на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

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    26 июля 2025, 22:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Вечером в субботу в Херсоне, находящемся под контролем вооруженных сил Украины, были слышны взрывы, передает РИА «Новости» .

    При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена не была. О причинах взрывов и возможных последствиях пока не сообщается.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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