Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине возможен после отказа от НАТО

Tекст: Вера Басилая

Мир на Украине возможен лишь тогда, когда Запад и сами украинцы признают, что страна не сможет вступить в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на молодежном фестивале в Эстергоме, передает ТАСС.

По его словам, Западу и Украине нужно признать тот факт, что «русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России».

Орбан отметил, что причиной продолжающегося конфликта стало стремление Украины войти в Североатлантический альянс при поддержке прошлой администрации США и большинства западноевропейских стран.

По мнению Орбана, такие планы нарушили геополитический баланс сил, что и привело к началу войны между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул, что путь к миру лежит через встречу президентов России и США и заключение всеобъемлющего соглашения по ключевым вопросам, включая контроль вооружений, торговлю энергоресурсами и отмену западных санкций против России.

Он добавил, что такое соглашение должно устраивать все стороны, однако договориться будет сложно из-за позиции большинства лидеров Евросоюза. Орбан заявил, что «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

По словам Орбана, Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.

Он категорически отверг возможность участия Венгрии в украинском конфликте, подчеркнув: «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине».

