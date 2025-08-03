Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.3 комментария
Украина объявила санкции против 94 физлиц из России, Китая и Ирана
Владимир Зеленский сообщил о подготовке трех пакетов санкций, первый из которых касается капитанов так называемого «теневого флота».
На официальном сайте Зеленского опубликован текст указа о применении санкций к 94 физическим лицам из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш и Грузии, передает РИА «Новости».
Также введены санкции против пяти компаний, работающих в сфере перевозки нефти.
Среди компаний, попавших под украинские санкции, значатся «Арго Танкер Груп», «Газпромнефть Шиппинг», СКФ ЭКО, «СКФ Приразломное» и СКФ ТМ.
Уполномоченный по вопросам санкционной политики Украины Владислав Власюк, отметил, что меры введены в отношении капитанов танкеров, предположительно перевозивших российскую нефть в обход ценового потолка, а также операторов этих судов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что в отношении России ввели более 30 тыс. различных международных санкций.