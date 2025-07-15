Британский старожил поделился секретом острого ума в солидном возрасте

Tекст: Ирма Каплан

Уильям Уоттс, который сейчас проживает в Deewater Grange - доме престарелых в Хантингтоне, объяснил свое долголетие и ясность ума простым везением.

«Да просто удача! Правда! Если тебе не везет, ты далеко не уедешь», – цитирует весельчака газета Сheshire-live.

Известный острым умом и тонким чувством юмора, Уоттс отпраздновал 100-летний день рождения в окружении друзей и семьи.

«Мне очень понравилось находиться в окружении нескольких поколений и предаваться воспоминаниям, особенно рассказам моего 95-летнего брата, который живет в Виррале. Это то, что поддерживает молодость!» – поделился старожил.

Уоттс работал инженером-строителем и гражданским служащим, много лет служил в Управлении по атомной энергии, прежде чем вместе с братом открыл собственное дело в Ливерпуле.

Во время игры в крикет в 1949 году Уильям встретил любимую Джоан, с которой прожил 70 лет, пока она не умерла в 2019 году. Вместе они вырастили троих детей. Ульям дедушка шестерых внуков и прадед троих правнуков.

На протяжении всей жизни Уильям испытывал трудности с умственным развитием, никак не мог осилить немецкий язык, а теперь, в доме престарелых, с удовольствием его изучает с волонтером, который дает уроки постояльцам Deewater Grange.

«В год своего столетнего юбилея, он решил заняться изучением немецкого языка, решив превратить давнее школьное увлечение в новый навык. Его история – это история спокойной решимости и обучения на протяжении всей жизни, которая не перестает вдохновлять нас», – сказала о Уильяме управляющая домом престарелых Донна Ховард.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одна британка, 115-летняя Этель Кетерэм из Хэмпшира, после смерти 116-летней монахини из Бразилии стала самой пожилой жительницей планеты. Кроме того, эксперт объяснил, что сильнее всего влияет на долголетие.