Tекст: Ольга Иванова

Автомобиль взорвался и полностью сгорел во дворе жилого комплекса «Град Московский» в Новой Москве, сообщает Газета.Ru.

По словам очевидца Алексея, инцидент произошел утром во дворе дома на улице Радужной. Он отметил: «В 9.43 произошел громкий взрыв, взорвалась машина во дворе дома на Радужной, 10. Почему – не знаю, внутри никого не было».

Пожарные прибыли на место происшествия уже к 10.00 и быстро ликвидировали возгорание. После тушения пожарные не открывали двери автомобиля, пострадавших обнаружено не было. По словам очевидца, несмотря на оперативную работу пожарных, автомобиль полностью сгорел.

Причины взрыва пока не установлены. Власти и экстренные службы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

Преступник был уничтожен во время попытки установить взрывчатку и при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ России.



