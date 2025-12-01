Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
В Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль
Во дворе жилого комплекса на Радужной улице в Новой Москве сгорел автомобиль после взрыва, внутри машины людей не оказалось.
Автомобиль взорвался и полностью сгорел во дворе жилого комплекса «Град Московский» в Новой Москве, сообщает Газета.Ru.
По словам очевидца Алексея, инцидент произошел утром во дворе дома на улице Радужной. Он отметил: «В 9.43 произошел громкий взрыв, взорвалась машина во дворе дома на Радужной, 10. Почему – не знаю, внутри никого не было».
Пожарные прибыли на место происшествия уже к 10.00 и быстро ликвидировали возгорание. После тушения пожарные не открывали двери автомобиля, пострадавших обнаружено не было. По словам очевидца, несмотря на оперативную работу пожарных, автомобиль полностью сгорел.
Причины взрыва пока не установлены. Власти и экстренные службы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.
Преступник был уничтожен во время попытки установить взрывчатку и при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ России.