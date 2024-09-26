Даже природная катастрофа наводит польские власти на «русский след»

Tекст: Станислав Лещенко

Польша в сентябре столкнулась со стихийным бедствием – с мощными наводнениями в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах. Эти наводнения называют сильнейшими с 1997 года.

По словам политолога-полоноведа Кристины Исмагиловой, разгул стихии внезапно обнажил буквально все польские проблемы – от заброшенного управления водными ресурсами и отсутствия инфраструктуры для обеспечения безопасности до принципиального непонимания властями специфики стихийного бедствия.

Проблемы начались с момента, когда метеорологи предупредили власти о приближении стихийного бедствия, но премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что «повода для паники нет». Из-за этого необходимых мер по предупреждению катастрофы принято не было.

Люди, услышав успокоительные слова Туска, не стали заранее покидать свои дома – и многие оказались в самом эпицентре бедствия, которое обрушилось на страну в ночь на 14 сентября. Паводковая волна уносила автомобили и даже дома, а дороги моментально размыло. Особенно пострадали маленькие городки, где рухнуло несколько мостов, но не только они – тяжкий урон понес и Краков, где остановился общественный транспорт, а большое количество горожан пришлось эвакуировать. В итоге наводнение нанесло колоссальный материальный урон, убило семерых человек и поставило под угрозу десятки тысяч жизней.

Для эвакуации во многих местах потребовалось применять вертолеты. Да и многим из тех, кто сумел спастись от гибели, приходится несладко и сейчас – у людей до сих пор нет ни связи, ни электричества. И если уж горожанам пришлось солоно, то что говорить о жителях сельской местности.

Сейчас польские фермеры рвут на себе волосы от горя. Под водой оказались несколько тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Во многих хозяйствах пришлось эвакуировать скот.

Многие крестьяне, чье экономическое выживание зависит от урожая, лишились средств к существованию. В ближайшем будущем ожидаются проблемы с удобрениями, семенами, силосом и кормами для животных. Прогнозируется, что на восстановление после катастрофы в этом году уйдет 0,5% ВВП страны. Это серьезная потеря для государства, в госбюджете которого и так зияет изрядная «дыра» дефицита.

Одним из последствий наводнения стало появление полчищ мародеров, которые торопятся успеть поживиться в пострадавших районах. Из-за грабителей люди не решаются покидать дома в зоне затопления, поскольку опасаются за свое имущество.

Жители волости Яблонна в Люблинском воеводстве рассказывают, что бродящие по району грабители день ото дня становятся все более наглыми и дошли уже до того, что по ночам врываются в дома со спящими людьми. 23 сентября жители встретились с чиновниками и полицией для обсуждения ситуации и рассказали, что хотя все они сейчас стараются оборудовать свои жилища системами видеонаблюдения, бандитов это не страшит: «Они смотрят на эти камеры и смеются». Поскольку полицейских в окрестностях очень мало, жителям Яблонны пришлось самим организовать патрулирование.

Полиции тоже пришлось снаряжать многочисленные патрули, которые заняты выслеживанием и ловлей мародеров. Например, правоохранители в городе Строне-Сленске (Нижнесилезское воеводство) проводят ночные патрулирования на внедорожниках с авиапрожекторами, светящими на 8 км вперед. В некоторые районы направлены солдаты, оснащенные очками ночного видения и тепловизорами – всего, по словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, для данных целей пришлось задействовать 14 тыс. военнослужащих.

Но и этого мало: жители сильно пострадавшего от наводнения города Клодзко жалуются, что невзирая на присутствие большего количества силовиков по ночам на улицы выходят «какие-то вооруженные банды и грабят». У людей встает закономерный вопрос – как же так, польская армия готовится отражать «российскую агрессию», а с какими-то мародерами справиться не может?



Злодеи сориентировались – и некоторые уже выдают себя за польских солдат. Министерству обороны пришлось выпустить инструкцию о том, как понять, что перед тобой настоящий военнослужащий.

Кроме того, власти призвали на помощь солдат из соседней Германии. Поэтому глава правительства Дональд Туск призвал соотечественников «не впадать в панику» при виде немцев в военной форме – они вместе с военными американского контингента оказывают помощь в устранении последствий катастрофы.

Заодно ведется борьба на «информационном фронте» - некоторые чиновники упорно твердят, что массовое мародерство придумано «российской пропагандой». Более того, подразделение армии страны, отвечающее за защиту местного киберпространства, заявило, что государство столкнулось с «информационно-психологической операцией» со стороны России.

Польские СМИ цитируют бывшего сотрудника разведки страны Роберт Чеда, утверждающего, что «российская пропагандистская машина» распространяет «дезинформацию» об этом наводнении. Мол, Москва воспользовалось бедствием, чтобы нагнать на добропорядочных поляков панику. «Аппарат влияния использует технику избирательного отбора информации в киберпространстве и стремится вызвать у адресатов эмоции страха и беспомощности. Одним из элементов операции является попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности», – говорится в сообщении подразделения.

Польские военные призвали граждан остерегаться интернет-контента с изображениями «страданий и разрушений», который может вызывать «эмоциональные реакции». Защитники киберпространства взывают: «Не поддавайтесь эмоциям, проверяйте источники информации!» Никаких конкретных доказательств и даже примеров российского вмешательства, как водится, нет. И потому многие поляки восприняли такие вбросы, как очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Ссылки на «российскую пропаганду» только раздражают население – люди прекрасно знают, что по улицам пострадавших населенных пунктов бродят настоящие, отнюдь не выдуманные грабители.

Массовое недовольство усугубляется поведением членов Кабинета министров. Поляки пишут, что правительство страны, вместо того чтобы решать проблемы населения, занимается в основном саморекламой. Чиновники позируют на заседаниях кризисных комитетов, на фоне затопленных городов и поселков и выкладывают фотографии в социальных сетях. Президент Анджей Дуда в последние дни успел поучаствовать в празднике урожая, вручил награду за самый красивый венок и поблагодарил сообщество сельских хозяек за сохранение традиций. Еще он посетил США, где поддержал президентскую кампанию Дональда Трампа.

Лишь одного Дуда не сделал – не выступил с речью по поводу наводнения и не встречался с представителями СМИ, чтобы рассказать им о государственной стратегии по преодолению последствий стихийного бедствия. Простые поляки объясняют это тем, что второй президентский срок Дуды подходит к концу, переизбраться он уже не может – стало быть, ему уже нет нужды лишний раз себя утруждать.

Жители пострадавших регионов сравнивают отношение государства к себе с тем, что оно два года назад проявило к украинским беженцам – и это сравнение оказывается невыгодным для поляков.

В польских соцсетях разошелся отрывок из одной телепередач, в котором одна из женщин, проживающая в затронутом катаклизмом районе, посетовала, что к ним собственные власти относятся куда хуже, чем к выходцам с Украины.

В эпопее с наводнением обнаружилась и комическая нота. Главными врагами польских властей в этой истории оказались не только русские информационные диверсанты, но и родные польские бобры. Да, именно на этих водных животных премьер-министр Дональд Туск возложил немалую долю ответственности за стихийное бедствие. По словам Туска, наводнению в немалой степени поспособствовало то, что бобры подгрызают дамбы – и теперь польские власти объявили войну этим животным. «Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», – заявил Туск на заседании кризисного штаба.

Данное заявление предсказуемо вызвало много насмешек среди поляков. Но бобрам точно будет не до смеха – их, судя по всему, будут отстреливать и выселять. И на этом фоне знаменитый польский интернет-мем про бобров заиграл новыми красками.