Польша расширила зону стихийного бедствия из-за наводнения

Зону стихийного бедствия в Польше расширили из-за наводнения

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Нижнесилезском воеводстве режим стихийного бедствия теперь охватывает Згожелецкий повят, городскую и сельскую гмины Олава в Олавском повяте, а также гмины Конты Вроцлавские и Соботка во Вроцлавском повяте, передает РИА Новости.

В Любуском воеводстве зона расширена на городскую гмину Шпротава, город Жагань, город Маломице и сельскую гмину Жагань в Жаганском повяте. Ранее режим стихийного бедствия действовал в 749 населенных пунктах и затрагивал 2 млн 390 тыс. жителей.

Наводнение на юге Польши вызвано аномально сильными дождями, из-за которых реки вышли из берегов. Затоплены населенные пункты, ведется эвакуация, уже известно о нескольких погибших. В пострадавших районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Польши из-за аномально сильных дождей случилось наводнение, в результате которого погибли семь человек, введен режим стихийного бедствия и продолжается эвакуация. В результате этого наводнения в Нижней Силезии на юге Польши, которое затронуло 25 районов и два города, был нанесен ущерб на сумму почти в 1 млрд долларов. Кроме того, наводнение на северо-востоке Чехии нарушило движение международных поездов, следующих из Польши, что еще больше усложнило ситуацию в регионе.