Наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, затопленными оказались железнодорожные пути между Оломоуцем и Остравой, передает ТАСС. Поезда из Праги следуют до Оломоуца, поезда, прибывающие из Польши, заканчивают движение в городе Богумин.

Тем временем уровень воды в реках и водохранилищах Чехии из-за ливней продолжает повышаться. Самая сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Чехии. Власти эвакуировали 4 тыс.жителей районов городов Опава, Ческе-Тешин и Крнов. Метеорологи прогнозируют, что в северо-восточном регионе ливни продолжатся до понедельника.

В Чехии дожди также стали причиной перебоев с поставками электричества. Без света в стране остались более 200 тыс. домов, 144 тыс. из которых находятся в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чехии.

Ранее сообщалось, что критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию.