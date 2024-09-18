МВД Польши подтвердило гибель семи человек от наводнения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел и администрации Польши подтвердило гибель семи человек в результате наводнения, сообщает РИА Новости.

Глава МВД Томаш Семоняк заявил, что на данный момент имеется семь подтвержденных случаев смерти. Он также предостерег журналистов от распространения непроверенной информации, подчеркнув ответственность за провоцирование паники.

Наводнение на юге Польши стало следствием аномально сильных дождей. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и вызвав необходимость в эвакуации людей. На пострадавших территориях введен режим стихийного бедствия.

Между тем лауреат Нобелевской премии мира и бывший советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что масштабные наводнения в Польше и странах Центральной Европы, унесшие жизни десятков человек, были вызваны глобальным изменением климата.

Квон Чунг отметил, что подобные катаклизмы происходят не только в Европе. Он напомнил, что в Казахстане весной 2024 года также были масштабные наводнения, что было абсолютно беспрецедентным. Изменения климата проявляются все сильнее и вызывают беспрецедентные события по всему миру.

Напомним, в воскресенье проливные дожди вызвали разрушения в центре и на юге Молдавии, также наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии и привело к завкрытию линий метро в столице Австрии.