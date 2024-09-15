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Проливные дожди вызвали разрушения в центре и на юге Молдавии
Проливные дожди, обрушившиеся на Молдавию в субботу, вызвали разрушения в Кишиневе, центральных и южных районах республики, где оказалось затоплено около 100 домов и хозяйственных построек, сообщили в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД республики.
Как говорится в сообщении, в нескольких местах прорвало дамбы и реки вышли из берегов, вызвав наводнения. Там добавили, что вода смыла мосты и разрушила более двадцати участков на дорогах, из-за чего была нарушена работа транспорта, передает ТАСС. Из-за ливней без света остаются 13 населенных пунктов, под водой оказались сотни гектаров сельхозугодий.
Как отметили в ГИЧС, в Кишиневе вышла из берегов река Бык, что вызвало перекрытие ряда дорог в центре города. Мэрия остановила движение транспорта, жителей попросили не выходить из домов без крайней необходимости.
Для ликвидации последствий дождей направлены около 2,4 тыс. сотрудников МВД, среди которых спасатели, пожарные. В операции задействованы 432 единицы техники, которые участвуют в расчистке дорог, откачке воды и обеспечении безопасности на местах.
Ранее в воскресенье наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии.