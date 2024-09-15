Часть линий метро закрыли в Вене в связи с наводнением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, движение на линии U4 идет только между станциями Фриденсбрюке и Хайлигенштадт, на линии U6 между станциями Вестбанхоф и Флоридсдорф, а также между станциями Зибенхиртен и Банхоф Майдлинг, передает РИА «Новости». Движение на линии U3 остановили между станциями Рохусгассе и Зиммеринг. Движение по линии U2 осуществляется только между станциями Таборштрассе и Зеештадт .

Кроме того, перекрыты выезд на автомагистраль А1, а также улица Донауканальштрассе.

Сообщается о критическом уровне воды в реке Вене и Дунайском канале.

Ранее проливные дожди вызвали разрушения в центре и на юге Молдавии, также наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии.