Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Часть линий метро закрыли в Вене в связи с наводнением
Часть линий метро закрыта в Вене в связи с повышением уровня воды в водоемах в результате продолжающейся непогоды, заявили власти города.
Как говорится в сообщении, движение на линии U4 идет только между станциями Фриденсбрюке и Хайлигенштадт, на линии U6 между станциями Вестбанхоф и Флоридсдорф, а также между станциями Зибенхиртен и Банхоф Майдлинг, передает РИА «Новости». Движение на линии U3 остановили между станциями Рохусгассе и Зиммеринг. Движение по линии U2 осуществляется только между станциями Таборштрассе и Зеештадт .
Кроме того, перекрыты выезд на автомагистраль А1, а также улица Донауканальштрассе.
Сообщается о критическом уровне воды в реке Вене и Дунайском канале.
Ранее проливные дожди вызвали разрушения в центре и на юге Молдавии, также наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии.