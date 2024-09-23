Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.6 комментариев
Владсти Польши обвинили бобров в разрушительных наводнениях
Польша приняла меры по контролю популяции бобров из-за наводнений
Польские власти обсудили меры по контролю бобров для защиты дамб в затопленных районах, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и стабилизировать ситуацию на фоне наводнений, охвативших южные регионы страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости контроля над местами обитания бобров в связи с наводнениями в ряде воеводств, сообщает ТАСС. В ходе заседания кризисного штаба, транслировавшегося на YouTube-канале канцелярии председателя совета министров, он подчеркнул, что целью является предотвращение ущерба дамбам. Туск отметил, что, несмотря на возможное недовольство экологов, безопасность городов и деревень должна оставаться в приоритете.
Туск напомнил, что подобные решения уже принимались в 2010 году. Он подчеркнул важность соблюдения действующих законов, отметив, что при необходимости будут приняты новые правовые документы. Эксперты в Польше предложили несколько возможных решений проблемы: строительство дамб подальше от рек или их защита металлической сеткой.
Наводнения, которые стали причиной обсуждения, охватили южные, юго-западные и западные регионы Польши. Стихийное бедствие затронуло Силезское, Нижнесилезское, Опольское, Любушское и Малопольское воеводства. В результате семеро человек погибли, а 26 тыс. военных присоединились к спасательным операциям. В четырех воеводствах остаются закрытыми около 400 школ, а в 28 районах введен режим стихийного бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Польши произошло наводнение из-за аномально сильных дождей, в результате которого погибли семь человек. В связи с этим власти ввели режим стихийного бедствия и продолжают эвакуацию жителей затопленных районов.