Эстония устроила гонение на православие по украинскому сценарию

Эксперты объяснили причины гонений в Эстонии на православную церковь

Tекст: Евгений Поздняков

Власти Эстонии продолжают давление на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), требуя полного разрыва связей с РПЦ. Ранее религиозное объединение уже убрало из устава все упоминания Московского патриархата, за исключением одного: в тексте сохранили информацию о томосе 1993 года, который даровал ЭПЦ самоуправление. В результате в новой редакции устава, принятом в минувший вторник, закрепили «самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских», говорится на сайте организации.

Однако глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал данную меру «косметической». По его словам, даже это решение не может вступить в силу без утверждения патриарха Кирилла. «К сожалению, в этом отношении еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность... Даже решение Собора не может вступить в силу, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха», – заявил Ляэнеметс.

До этого министр и вовсе требовал от местной православной церкви признать патриарха Кирилла еретиком. Ведомство также не устраивает, что главой Церкви остается митрополит Евгений, ранее высланный из страны якобы по соображениям госбезопасности. К слову, гонения в адрес ЭПЦ начали набирать обороты еще в марте после съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС), прошедшего в Москве, где СВО провозгласили «священной войной».

Вскоре после этого православных священников в Эстонии начали вызывать на допросы, а чиновники стали регулярно посещать монастыри ЭПЦ, рассказывая о пагубности итогов ВРНС, пишет РИА «Новости». По мнению экспертов, не последнюю роль в таком активном давлении на местную церковь сыграло решение Киева о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) в стране, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала.

«Среди других православных церквей Прибалтики ЭПЦ обладает самым маленьким количеством приходов. Несмотря на это, она имеет колоссальную значимость для всей республики. Самобытность местной организации складывалась в конце ХIX века, а право на самоуправление она получила еще в 1920 году», – напоминает религиовед Роман Лункин.

«Таким образом, в 1993-м патриарх Алексий II лишь подтвердил независимость ЭПЦ. Конфликт церкви с властями Эстонии стал активно развиваться после 2022 года, и ситуация изначально носила сугубо политический характер. Главу местной организации митрополита Евгения регулярно вызывали на допросы в МВД. Все это происходило на фоне призывов к священникам занять более четкую антироссийскую позицию», – продолжил он.

«Уже в январе этого года началось производство дела об отказе руководителю церкви в продлении временного вида на жительство. В связи с этим ему пришлось покинуть страну. Однако даже после выдворения с территории республики митрополит продолжил участвовать в жизни ЭПЦ, правда, в режиме онлайн», – уточнил собеседник.

«Одним из наиболее значимых поводов для преследования главы церкви послужили его контакты с оппозиционным движением KOOS/ВМЕСТЕ. Позже митрополит отмежевался от политических акций, более того, он решился на подписание обращения Совета церквей Эстонии с осуждением России», – добавляет эксперт.

«Однако власти страны решили пойти по украинскому сценарию, добиваясь полного разрыва отношений Москвы и ЭПЦ путем жесткого прессинга. Таллин не интересует, что их действия нарушают Европейскую конвенцию о защите прав человека. Церковь была готова идти на уступки, но правительство требует большего», – считает он. «Причем

в своих действиях власти республики руководствуются опытом офиса Зеленского. Они решили, что данная инициатива окажется безнаказанной, в том числе и для них.

Однако своими действиями они провоцируют значительное напряжение в обществе», – акцентирует собеседник. По его мнению, православие охватывает практически всё русскоязычное население Эстонии, а гонения в отношении ЭПЦ могут стать одной из жарких тем в рамках будущих избирательных кампаний, поскольку в стране до сих пор сохраняются политические силы, защищающие интересы представителей русского этноса.

Лункин отмечает, что под давлением властей церковь может пойти на переизбрание нового митрополита. «Состоятся и формализованные подтверждения собственной независимости: перерегистрация, заявления об отказе от контактов с Московским патриархатом. Вероятнее всего, в РПЦ к подобным действиям отнесутся с пониманием», – рассуждает он.

«Как и в случае с Украиной, Русская церковь выразит определенное беспокойство, но финальное решение вопроса будет отложено до Архиерейского собора, который сможет состояться лишь после окончания СВО.

Как бы то ни было, церковь осознает свою истинную силу перед лицом мелких чиновников, которых в скором времени смоет волна истории»,

– говорит Лункин. В свою очередь Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, объясняет требование Таллина к ЭПЦ двумя факторами. «Во-первых, эстонские власти считают Россию врагом, любые отношения с которым недопустимы. На волне борьбы офиса Зеленского с УПЦ и общеевропейского разрыва связей с Москвой, они пытаются максимально урезать и собственные контакты с РФ», – замечает собеседник.

Впрочем, шаги в этом направлении Эстония предпринимает с тех пор, как обрела независимость, напоминает он. ЭПЦ, которую вынуждают прекратить взаимодействие с Московским патриархатом, стала лишь еще одной жертвой прямолинейной и резкой политики Таллина. «Так республика стремится разорвать культурную связь между местным населением и Россией», – добавил он. Трухачев уточнил, что среди верующих эстонцев большинство – православные христиане. «То есть фактически церковь стала оружием русофобии Эстонии», – акцентировал политолог.

Ожидать, что притеснение ЭПЦ вызовет негодование в Европе, где, как принято считать, ценят свободу вероисповедания, не стоит. «ЕС в лучшем случае закроет глаза на действия Таллина, а в худшем – будет их приветствовать. Дело в том, что в странах Запада – пусть пока и в более мягкой форме – развернута та же самая борьба против Москвы», – заключил Трухачев.