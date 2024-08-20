Зеленский загоняет украинское православие в подполье

Эксперты спрогнозировали последствия запрета УПЦ на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Главная идея депутатов – остановить деятельность организаций, якобы поддерживающих связи с РПЦ. Те религиозные общины, которые нарушат это предписание, будут закрыты в судебном порядке.

На переходный период для «разрыва контактов» Рада отвела девять месяцев. В течение этого времени государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) будет контролировать процесс «трансформации» церкви. Однако, в соответствии с принятым законом, украинские власти уже сейчас получают право изымать церковное имущество.

При этом УПЦ не является единым юридическим лицом. Формально, организация состоит из отдельных епархий и приходов, которых насчитывается около девяти тысяч. Соответственно, ГСЭСС, как и суду, придется выносить решение по каждому религиозному объединению в частном порядке. Таким образом, полный запрет деятельности церкви может растянуться на целый год.

Возможностей «вписаться» в новые законодательные рамки у УПЦ немного. Газета ВЗГЛЯД называла несколько доступных вариантов. Церковь может попытаться добиться статуса автокефалии у РПЦ, либо провозгласить ее самостоятельно без одобрения Москвы. Еще один путь – создать экзархат Константинопольского патриархата.

Однако устроит ли что-либо из перечисленного офис Зеленского – большой вопрос. Тем более, еще 27 мая 2022 года собор Украинской православной церкви принял поправки в устав организации, признав себя как полностью самостоятельную. Но гонения со стороны власти и националистов это не остановило.

При этом попытки запретить УПЦ начались задолго до начала СВО. Еще в 2018 была учреждена раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ), в пользу которой уже к 2021 незаконно перерегистрировали 500 религиозных уставов общин, напоминает ТАСС. С февраля 2022 года в отношении священнослужителей УПЦ было возбуждено 80 уголовных дел по статьям о госизмене и «пособничестве России».

Решение Рады вызвало критику как внутри Украины, так и за ее пределами. По словам митрополита УПЦ Климента, даже юристы парламента признают, что новый закон не соответствует нескольким статьям конституции. Он также добавил, что если бы верующие граждане знали о планах парламента заранее, то сформировали бы на выборах «совершенно иной состав» правительства.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что истинная цель украинских властей – ликвидировать каноническое православие и подменить его новой, ложной церковью. Она также выразила глубокое уважение к верующим, сохраняющим верность собственной религии, несмотря на гонения со стороны правительства.

«Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

«При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением? В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив:

они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу.

Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

«Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – настаивает эксперт.

«Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

«Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения, – прогнозирует Скачко. – Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться.

Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится».

Между тем религиовед Роман Лункин напоминает, что «черные дни» для православия на Украине начались еще в 2014 году. «Уже тогда против УПЦ была развернута массированная кампания власти и националистов с требованием прервать все связи с РПЦ. Правительство пыталось продвигать лояльную Киеву ПЦУ, но больших успехов в этом начинании не достигло», – добавляет он.

«Несмотря на то, что в мае 2022 прошел собор УПЦ, по решению которого упоминания о Московском патриархате были убраны из всех документов организации, гонения не прекратились. При этом церковь, как и ее глава митрополит Онуфрий, активно поддерживала ВСУ, осуждала действия России и позицию патриарха Кирилла», – рассказывает собеседник.

«Однако для националистов и правительства УПЦ оказалась недостаточно «патриотичной». На это было несколько причин. Первая – отказ организации войти в «единую государственную церковь» ПЦУ. Вторая – отсутствие заявлений о полном разрыве связей со священниками РПЦ. Третья – церковь не «вычищала» из своих рядов служащих, недовольных политикой Зеленского», – уточняет эксперт.

«УПЦ, что естественно, стремилась сохранить свои позиции национальной церкви, оставаясь при этом независимой общественной силой. Фактически, ГСЭСС добивается слияния этой организации с ПЦУ, что подразумевает полную смену руководства в церкви и ее дальнейшее подчинение правительству», – дополняет он.

По мнению эксперта, избранный офисом Зеленского путь может привести УПЦ лишь к самоуничтожению. «Отчего-то местные политики убедили себя в том, что добиться консолидации общества в военное время можно только таким способом. Конечно, без этой организации власти и часть общества, настроенные на отделение от всего русского в смысле истории и духовных корней, будут чувствовать себя более уверенно», – допускает Лункин.

«Однако этим решением они отказываются от значительной части населения и целого ряда территорий.

Официальный Киев готов принести в жертву восточные регионы страны, где до сих пор имеется огромное количество приходов УПЦ. Этим законом офис Зеленского выразил недоверие местным сторонникам церкви», – отмечает собеседник.

«Таким образом, инициатива Рады стала переломным моментом в процессе формирования новой Украины. К этому привела постепенная трансформация целеполагания местного руководства от попыток выработать объединяющую разные области страны идеологию до отказа от подобных действий», – подчеркивает эксперт.

«По логике Зеленского, «консолидация» общества действительно произойдет. Однако у этого общества уже не будет нужды в прежних землях и ее жителей. Значит, не будет нужды и в УПЦ. Без православия, которое традиционно служило символом единства для Украины, не будет понятно: проиграл ли Киев, утратив часть территорий, или же наоборот – в этом победа и заключалась», – заключил Лункин.