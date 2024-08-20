Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

Решение Верховной рады о запрете РПЦ и снятие препятствий для предстоящего запрета УПЦ (а депутаты уже открыто говорят о будущих репрессиях) выглядит как двойной вызов.

В широком этическом смысле это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

Разумеется, расчеловечивание русских и православных на Украине ведется уже давно. Один глава офиса Зеленского Ермак наговорил на кучу статей УК.

Но одно дело слова. Другое – политические решения.

Сначала решили ввести новый религиозный календарь для православных. Проект провалился. Народ не принял. Традиции оказались сильнее.

Теперь решили «ломать через колено».

Можно терпеть политического врага и даже разговаривать с ним. Ругаться. Нельзя договариваться с тем, кто использует политические решения для сведения религиозных счетов.

Не очень понятно, что теперь будут говорить те, кто считал, что эта война может окончиться «полюбовно» или какими-то политическими договоренностями. Как известно, договариваться можно только с теми, у кого «гарант – Высший Судия».

Видимо, теперь еще больший вес получат те, кто считает, что необходимо любым способом уничтожать украинскую государственность, ликвидировать нынешнее руководство Украины и что нет никаких моральных границ в этом вопросе.

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