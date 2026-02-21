  • Новость часаФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    Мерц переизбран главой ХДС с поддержкой более 91% делегатов
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    27 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    21 февраля 2026, 10:10 • В мире

    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа

    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Баланс политичских сил в Великобритании меняется в связи с появлением новой партии «Восстановим Британию». Она может стать камнем на шее партии Найджела Фараджа в тот момент, когда он начал всерьез претендовать на власть. Однако многие, включая Илона Маска, считают, что виноват в этом сам Фарадж, продавшийся британской элите.

    Элита Великобритании – это фабрика заговоров и генератор политических интриг. Она не могла смириться со своим политическим банкротством и просто смотреть, как власть уплывает в руки выскочек, которые обещают ниспровергнуть либеральные основы и прикрыть глобалистский проект.

    Эти выскочки – партия Найджела Фараджа «Реформируем Соединенное Королевство» (Reform UK), самая популярная политическая сила страны, рассчитывающая прийти к власти в 2029 году или даже раньше, если парламентские выборы пройдут досрочно, а из-за бездарности правительства шансы на это велики.

    Совсем недавно людей Фараджа называли маргиналами, радикалами, даже фашистами. Они носили клеймо вечной оппозиции, которая не только на Даунинг-стрит, но и в парламент вряд ли попадет. Выборы 2024 года это скорее подтвердили: несмотря на острый миграционный кризис, критика которого была главной фишкой «реформистов», они провели в Палату общин только пять депутатов. Всего их в Палате общин 650.

    «Ультраправые разгромлены», – радовалась тогда «левая» печать. Традиционная элита тоже облегченно вздохнула. Но эта была иллюзия политической нормализации: партийная система Британии с вечным противостоянием консерваторов и лейбористов стремительно деградировала, а выборы-2024 стали для деградации точкой ускорения.

    Если до выборов правительство Консервативной партии (тори) било рекорды по непопулярности, то вскоре после них те же самые рекорды начало ставить правительство лейбористов. А вот Reform UK по некоторым электоральным моделям теперь претендует на абсолютное большинство в Палате общин. Это сделает смутьяна Фараджа премьер-министром страны.

    Хотя он настоящий ветеран британской политики, это первая заявка на полноценное лидерство. Фарадж прошлых лет скорее идеолог и успешный политтехнолог, который придумал и воплотил Брекзит. Теперь, обретя полноценного вождя, партия ежедневно набирает в весе: к Фараджу перебежал целый ряд спонсоров тори.

    Переход из мелких хулиганов в политические тяжеловесы диктовала сама эпоха: победа Дональда Трампа на выборах США, раз от разу некомпетентное правительство и ситуация, когда границы штурмуют миллионы новых мигрантов, а миллионы старых теснят аборигенное население. Но что-то явно должно было случиться, поскольку сдаваться на милость судьбы старые элиты не планировали, а планировали, очевидно, очередную интригу, чтобы не допустить Фараджа к власти.

    И вот, пожалуйста, случилось: на прошлой неделе была зарегистрирована партия «Восстановим Британию» с Рубертом Лоу в качестве лидера. Это один из тех пяти депутатов, которые смогли избраться от партии Фараджа. По прогнозам социологов, новая сила может рассчитывать на 10% британского электората.

    Надо понимать, что все депутаты Палаты общин – одномандатники, победившие простым большинством голосов. Есть округа, где точно выиграют кандидаты от «реформистов» (в первую очередь, в английской зоне деиндустриализации). Есть округа, где им по определению ничего не светит (в первую очередь, в Шотландии, Ирландии и «мультикультурных» районах крупных городов). А есть округа (и их большинство), где люди Фараджа могут пройти только «на тоненького», если протестный электорат не растащат другие кандидаты. Если же растащат, вперед опять выйдут представители системных партий – лейбористы и тори.     

    Иными словами, выиграть следующие выборы партии Фараджа было бы значительно проще, если бы не новая партия раскольника Лоу. А если британским властям удастся найти денег, чтоб залить ими часть проблем, глядишь, и отменится назревшая смена эпох, и заживут британцы по-старому, пусть даже им самим тошно от жизни такой.

    Интрига тут вроде бы самая примитивная –даже не заговор, а политтехнология. Называется «создание спойлера». Но британцам нужно отдать должное – они умеют работать тонко. Орудием старой власти в данном случае выступает не Лоу, как может показаться. Наоборот: это Фарадж.

    Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, как лидер партии «Реформируем Соединенное Королевство» самореформировался. Это довольно типично не только для британской политики, а для политики вообще: по мере движения от маргинальной ниши к реальной власти радикализма становится меньше, а компромиссов больше.

    Нынешний Фарадж имеет много отличий от себя самого десятилетней давности. С ним хорошо поработали, чтобы его позиции стали традиционными для британского политика. Отношение к миграции стало более мягким, к Трампу – критичным, к России – нетерпимым. Для нас принципиально третье. Для англичан важнее первое.

    За отход от прежней программы, в первую очередь, за отказ от массовых депортаций хотя бы в масштабах Трампа Фараджа стали критиковать старые соратники, в том числе и Лоу, обвинивший лидера в отказе от принципов, на которых партия была создана. Вскоре после того, как критика стала не только жесткой, но и публичной, началось внутрипартийное разбирательство: Лоу обвинили в угрозах бывшему председателю Reform UK Зии Юсуфу.

    Юсуф мусульманин, его родители – медики из Шри-Ланки. В то же время, будучи преуспевающим бизнесменом, он стал самым крупным донором партии перед выборами. Парадоксальность ситуации сглаживается тем, что ассимилировавшиеся мигранты прежних волн подчас выступают даже более жесткими противниками новых волн, чем аборигены. Но рядовому партийному активу все эти тонкости побоку: Юсуф ушел в отставку в том числе из-за расисткой травли на интернет-площадках. И Лоу якобы был одним из травивших. Его не просто исключили из партии – было подано заявление в органы власти. Но даже королевские прокуроры, давно набившие руку на приговорах за «язык ненависти», не нашли ничего противозаконного и отказали в возбуждении дела.

    Около года спустя и менее недели назад Фарадж признался: все это было его интригой, его инициативой, его доносом.

    «Когда Лоу сказал, что мы должны рассмотреть вопрос о депортации целых общин, и речь идет в том числе о тех, кто уже родился в стране, я понял, что нам необходимо от него избавиться», - заявил политик.

    Еще до того Фарадж избавился от Томми Робинсона – легендарного уличного заводилы и ветерана силовых акций прямого действия. Это вызвало ропот, но Робинсон, мягко говоря, действительно близок к тому, чтобы без обиняков называть его фашистом. То, что вскоре после этого партия вступила в период расцвета, как бы подтверждает правоту Фараджа. Но Лоу это другой случай.

    Он очень богат – вплоть до того, что владел футбольным клубом. Поэтому политически самодостаточен как минимум в рамках своего избирательного округа Грейт-Ярмут – одного из самых белых и самых бедных в Англии. И с теми, кто говорит, будто Лоу теперь выражает мнение «глубинного народа», а Фарадж – старых элит, довольно трудно спорить.

    Среди фигур, кто в этом конфликте не только поддержали Лоу, но и призвали Фараджа уйти в отставку, такие, например, люди, как Илон Маск.

    Впрочем, ультраправого радикала Робинсона он тоже поддерживал.

    Лоу прав как минимум тогда, когда говорит, что Фарадж, поймав звезду, оторвался от людей и от действительности. В России это видно по его заявлениям о России, в Британии – по признанию о роли в судьбе Лоу. Новые спонсоры и старые власти наверняка оценят зачистку Reform UK от радикалов. Но правые активисты – те, кто более прочих создают для партии Фараджа эффект присутствия на улицах, вполне могут воспринять это как недопустимое предательство, позорное стукачество, окончательный зашквар, поскольку сами часто являются фигрантами дел о «языке ненависти» и пребывают в уверенности, что силовики к ним пристрастны, а вот к бандам мигрантам, напротив, преступно лояльны.

    Кстати, до того, как стать партией, «Восстановим Британию» была общественным движением и лоббистской группой. Ее провозглашенная цель – независимое расследование случаев, когда власти замалчивали деятельность организованных банд насильников – выходцев из Пакистана, чьими жертвами были несовершеннолетние. Такое расследование обещал провести Фарадж, но почему-то отказался от этой идеи.

    И это, конечно, наиболее подозрительный момент в том, что он теперь делает. Потому что дает весомый аргумент конспирологам, заявляющим, будто сексуальное насилие над детьми – один из последних этапов посвящения в правящую элиту Британии.

    Как бы там ни было, элита эта в явном выигрыше от раскола в самой популярной партии страны, претендовавшей на открытие новой эры в британской политике. Не важно, Лоу натравили на Фараджа, или Фараджа на Лоу, важен будет только результат. Как и в случае со столкновением кораблей, когда на дно идут оба судна, эта свара способна утопить амбиции обоих политиков.

    Главное
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ
    Искусствовед обнаружила считавшиеся сожженными 20 эскизов Микеланджело
    Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 23 февраля с поздравлениями – бесплатные картинки папе, дедушке, мужу и солдату (2026)

      Выбор подарка ко Дню защитника Отечества часто ставит в тупик. Но искреннее внимание, выраженное в открытке, всегда будет оценено по достоинству. Открытки на 23 февраля для папы, мужа, дедушки или солдата, сделанные своими руками, с теплым текстом – это не просто формальность, а знак уважения и любви. Газета ВЗГЛЯД публикует готовые бесплатные открытки с поздравлениями, а также предлагает идеи для рисунков и коллекцию душевных поздравлений, которые помогут передать ваши чувства.

    • Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: сроки посева по регионам, лунный календарь и правила выращивания

      Огурцы – одна из самых популярных огородных культур, но получить ранний и обильный урожай можно только при правильном выборе сроков посева. В 2026 году основные работы с рассадой огурцов приходятся на март–май, в зависимости от региона и типа выращивания. В среднем огурцы сеют за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Для средней полосы оптимальный срок – середина апреля, для теплицы – середина марта, а для южных регионов – вторая декада марта. При этом температура почвы должна прогреться до +16…+18 °C, иначе рассада не приживется.

    • Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь

      Баклажаны – культура с характером. Они не прощают ошибок со сроками, требуют тепла и внимания, но при правильном подходе радуют отличным урожаем. Главный вопрос для огородника – когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году, чтобы успеть получить плоды до холодов. Ответ зависит от региона, сорта и условий выращивания. Сегодня, 20 февраля, еще не поздно заняться посевом – для большинства регионов это самый разгар сезона. ВЗГЛЯД публикует подробные сроки, лунный календарь и пошаговую инструкцию по выращиванию крепкой рассады.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации