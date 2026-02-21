Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа

Tекст: Дмитрий Бавырин

Элита Великобритании – это фабрика заговоров и генератор политических интриг. Она не могла смириться со своим политическим банкротством и просто смотреть, как власть уплывает в руки выскочек, которые обещают ниспровергнуть либеральные основы и прикрыть глобалистский проект.

Эти выскочки – партия Найджела Фараджа «Реформируем Соединенное Королевство» (Reform UK), самая популярная политическая сила страны, рассчитывающая прийти к власти в 2029 году или даже раньше, если парламентские выборы пройдут досрочно, а из-за бездарности правительства шансы на это велики.

Совсем недавно людей Фараджа называли маргиналами, радикалами, даже фашистами. Они носили клеймо вечной оппозиции, которая не только на Даунинг-стрит, но и в парламент вряд ли попадет. Выборы 2024 года это скорее подтвердили: несмотря на острый миграционный кризис, критика которого была главной фишкой «реформистов», они провели в Палату общин только пять депутатов. Всего их в Палате общин 650.

«Ультраправые разгромлены», – радовалась тогда «левая» печать. Традиционная элита тоже облегченно вздохнула. Но эта была иллюзия политической нормализации: партийная система Британии с вечным противостоянием консерваторов и лейбористов стремительно деградировала, а выборы-2024 стали для деградации точкой ускорения.

Если до выборов правительство Консервативной партии (тори) било рекорды по непопулярности, то вскоре после них те же самые рекорды начало ставить правительство лейбористов. А вот Reform UK по некоторым электоральным моделям теперь претендует на абсолютное большинство в Палате общин. Это сделает смутьяна Фараджа премьер-министром страны.

Хотя он настоящий ветеран британской политики, это первая заявка на полноценное лидерство. Фарадж прошлых лет скорее идеолог и успешный политтехнолог, который придумал и воплотил Брекзит. Теперь, обретя полноценного вождя, партия ежедневно набирает в весе: к Фараджу перебежал целый ряд спонсоров тори.

Переход из мелких хулиганов в политические тяжеловесы диктовала сама эпоха: победа Дональда Трампа на выборах США, раз от разу некомпетентное правительство и ситуация, когда границы штурмуют миллионы новых мигрантов, а миллионы старых теснят аборигенное население. Но что-то явно должно было случиться, поскольку сдаваться на милость судьбы старые элиты не планировали, а планировали, очевидно, очередную интригу, чтобы не допустить Фараджа к власти.

И вот, пожалуйста, случилось: на прошлой неделе была зарегистрирована партия «Восстановим Британию» с Рубертом Лоу в качестве лидера. Это один из тех пяти депутатов, которые смогли избраться от партии Фараджа. По прогнозам социологов, новая сила может рассчитывать на 10% британского электората.

Надо понимать, что все депутаты Палаты общин – одномандатники, победившие простым большинством голосов. Есть округа, где точно выиграют кандидаты от «реформистов» (в первую очередь, в английской зоне деиндустриализации). Есть округа, где им по определению ничего не светит (в первую очередь, в Шотландии, Ирландии и «мультикультурных» районах крупных городов). А есть округа (и их большинство), где люди Фараджа могут пройти только «на тоненького», если протестный электорат не растащат другие кандидаты. Если же растащат, вперед опять выйдут представители системных партий – лейбористы и тори.

Иными словами, выиграть следующие выборы партии Фараджа было бы значительно проще, если бы не новая партия раскольника Лоу. А если британским властям удастся найти денег, чтоб залить ими часть проблем, глядишь, и отменится назревшая смена эпох, и заживут британцы по-старому, пусть даже им самим тошно от жизни такой.

Интрига тут вроде бы самая примитивная –даже не заговор, а политтехнология. Называется «создание спойлера». Но британцам нужно отдать должное – они умеют работать тонко. Орудием старой власти в данном случае выступает не Лоу, как может показаться. Наоборот: это Фарадж.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, как лидер партии «Реформируем Соединенное Королевство» самореформировался. Это довольно типично не только для британской политики, а для политики вообще: по мере движения от маргинальной ниши к реальной власти радикализма становится меньше, а компромиссов больше.

Нынешний Фарадж имеет много отличий от себя самого десятилетней давности. С ним хорошо поработали, чтобы его позиции стали традиционными для британского политика. Отношение к миграции стало более мягким, к Трампу – критичным, к России – нетерпимым. Для нас принципиально третье. Для англичан важнее первое.

За отход от прежней программы, в первую очередь, за отказ от массовых депортаций хотя бы в масштабах Трампа Фараджа стали критиковать старые соратники, в том числе и Лоу, обвинивший лидера в отказе от принципов, на которых партия была создана. Вскоре после того, как критика стала не только жесткой, но и публичной, началось внутрипартийное разбирательство: Лоу обвинили в угрозах бывшему председателю Reform UK Зии Юсуфу.

Юсуф мусульманин, его родители – медики из Шри-Ланки. В то же время, будучи преуспевающим бизнесменом, он стал самым крупным донором партии перед выборами. Парадоксальность ситуации сглаживается тем, что ассимилировавшиеся мигранты прежних волн подчас выступают даже более жесткими противниками новых волн, чем аборигены. Но рядовому партийному активу все эти тонкости побоку: Юсуф ушел в отставку в том числе из-за расисткой травли на интернет-площадках. И Лоу якобы был одним из травивших. Его не просто исключили из партии – было подано заявление в органы власти. Но даже королевские прокуроры, давно набившие руку на приговорах за «язык ненависти», не нашли ничего противозаконного и отказали в возбуждении дела.

Около года спустя и менее недели назад Фарадж признался: все это было его интригой, его инициативой, его доносом.

«Когда Лоу сказал, что мы должны рассмотреть вопрос о депортации целых общин, и речь идет в том числе о тех, кто уже родился в стране, я понял, что нам необходимо от него избавиться», - заявил политик.

Еще до того Фарадж избавился от Томми Робинсона – легендарного уличного заводилы и ветерана силовых акций прямого действия. Это вызвало ропот, но Робинсон, мягко говоря, действительно близок к тому, чтобы без обиняков называть его фашистом. То, что вскоре после этого партия вступила в период расцвета, как бы подтверждает правоту Фараджа. Но Лоу это другой случай.

Он очень богат – вплоть до того, что владел футбольным клубом. Поэтому политически самодостаточен как минимум в рамках своего избирательного округа Грейт-Ярмут – одного из самых белых и самых бедных в Англии. И с теми, кто говорит, будто Лоу теперь выражает мнение «глубинного народа», а Фарадж – старых элит, довольно трудно спорить.

Среди фигур, кто в этом конфликте не только поддержали Лоу, но и призвали Фараджа уйти в отставку, такие, например, люди, как Илон Маск.

Впрочем, ультраправого радикала Робинсона он тоже поддерживал.

Лоу прав как минимум тогда, когда говорит, что Фарадж, поймав звезду, оторвался от людей и от действительности. В России это видно по его заявлениям о России, в Британии – по признанию о роли в судьбе Лоу. Новые спонсоры и старые власти наверняка оценят зачистку Reform UK от радикалов. Но правые активисты – те, кто более прочих создают для партии Фараджа эффект присутствия на улицах, вполне могут воспринять это как недопустимое предательство, позорное стукачество, окончательный зашквар, поскольку сами часто являются фигрантами дел о «языке ненависти» и пребывают в уверенности, что силовики к ним пристрастны, а вот к бандам мигрантам, напротив, преступно лояльны.

Кстати, до того, как стать партией, «Восстановим Британию» была общественным движением и лоббистской группой. Ее провозглашенная цель – независимое расследование случаев, когда власти замалчивали деятельность организованных банд насильников – выходцев из Пакистана, чьими жертвами были несовершеннолетние. Такое расследование обещал провести Фарадж, но почему-то отказался от этой идеи.

И это, конечно, наиболее подозрительный момент в том, что он теперь делает. Потому что дает весомый аргумент конспирологам, заявляющим, будто сексуальное насилие над детьми – один из последних этапов посвящения в правящую элиту Британии.

Как бы там ни было, элита эта в явном выигрыше от раскола в самой популярной партии страны, претендовавшей на открытие новой эры в британской политике. Не важно, Лоу натравили на Фараджа, или Фараджа на Лоу, важен будет только результат. Как и в случае со столкновением кораблей, когда на дно идут оба судна, эта свара способна утопить амбиции обоих политиков.