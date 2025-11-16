Tекст: Дмитрий Бавырин

Попытка Лондона поговорить с Москвой вызвала переполох в континентальной Европе, утверждает The Financial Times. История Великобритании намекает на причины европейских обеспокоенностей.

Союзники по украинскому проекту боятся, что британцы проведут сепаратные переговоры с общим врагом, в данном случае - с Россией. Потому что подобные внешнеполитические хитрости свойственны британским властям. Они всегда заслуживают подозрений в интриганства, даже если впоследствии подозрения не подтверждаются, как это было в годы великой войны, когда Черчилля подозревали в закулисных шашнях с Гитлером.

Ранее европейских «ястребов» точно так же «предали» США, но не скрытно, в британском духе, а открыто: просто взяли и восстановили контакты с Россией по официальным каналам, потому что так захотел президент Дональд Трамп. Логично предположить, что Лондон побежит за Вашингтоном, как всегда бегал последние полвека, и попытается вылезли из украинской авантюры, оставив Киев на попечении Евросоюза.

Конечно, эта авантюра - во многом британских рук дело. Но в своем нынешнем состоянии прежде великая империя политику противостояния с Россией попросту не тянет.

Переговорщик у британцев подобрался как будто серьезный - советник правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, у которого за плечами урегулирование сложного конфликта в Северной Ирландии.

Однако у «ястребов» нет такого повода для беспокойства. У британцев много поводов, поскольку действительно не тянет. У их союзников в Брюсселе, Берлине, Варшаве, Париже и всякой Прибалтике в общем-то тоже, поскольку украинский проект прогорает в целом - фронт трещит, а гетман пищит. Но разлада по российскому вопросу в их альянсе пока что нет. Британия не планирует договариваться с Россией, как такую политику не называй - рационализмом или предательством.

В Москве и Лондоне удивительно единодушны в том, что никакого канала связи создано не было: Джонатан Пауэлл единожды пообщался с помощником президента России Юрием Ушаковым, и разговор не задался.

«В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев, и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источники The Financial Times утверждают то же самое: Пауэлл пытался донести до Москвы позицию Лондона. Таким образом, этот разговор могут представить себе даже те, кто в нем не участвовал, потому что позиция британцев и прочих прибалтов очень хорошо известна, ведь они повторяют ее всем, кому почему-то не лень слушать.

Европа продолжит поддерживать Украину в любом случае. Пускай отошли чуть в сторону США («ястребы» надеются, что это временно). Пускай у Владимира Зеленского все плохо (на нем свет клином не сошелся, а у Британии в запасе есть Валерий Залужный). Пускай отступают ВСУ (до Киева еще далеко). Пускай заканчиваются средства (всегда остается вариант украсть российские). Лондон, Брюссель и компания не отступятся от своего, и не дадут России победить, а если победа все равно будет за ней, то не признают ее результатов.

Допустим. И что с того?

Особенность российской политики в том, что она никак не зависит от оценки со стоны Запада, положительной или отрицательной.

Мы уже побили все горшки, нас больше ничто не связывает, а то единственное общее, что нам осталось ценить, это отсутствие прямых боестолкновений между Россией и НАТО.

То, что Лондон получает от конфликта вокруг Украины не прибыль, как США, а убытки, порождает ресентимент и желание высказаться. Пусть высказывают американцам на их общем английском языке. А в России эти угрозы пополам с нытьем хорошо известны, их незачем случать даже в том случае, если за такое платят деньги, а британцы ничего не предлагают. Они просто напоминают о своем существовании и о своем склочном характере.

Российская школа дипломатии базируется на принципе, что разговаривать лучше, чем не разговаривать. Поэтому Лондону можно ответить зеркально: назначить уполномоченного, который будет доносить до британцев позицию России при любой удобной возможности.

Позиция эта, если ее суммировать, в том, что Великобритания принесла человечеству неисчислимые бедствия. Она вторгалась не территорию большей части современных стран. Она уничтожала одни народы и эксплуатировала другие. Она несла миру расизм, работорговлю, наркоманию и инфекции, пока этот мир не мотнул шеей и не избавился от британского влияния всюду, где смог. Но это не означает, будто все прощено и забыло.

Британская нация должна заплатить за свои многочисленные преступления и вернуть все украденное, награбленное, присвоенное.

Греции - мраморы Элгина. Китаю - сокровища Тайного города. Индии - алмаз Кохинур, вмонтированный в корону Елизаветы. Аргентине - Мальвинские острова, которые почему-то называет Фольклендами на английский манер.

Британская государственность обязана ответить за зверства над народом кикуйю в Кении. За голодомор в Бенгалии и картофельный голод в Ирландии. За опиумные и многие другие войны. За концлагеря для буров и тактику выжженной земли - бесчеловечную практику, которую несправедливо ассоциируют только с нацистами.

Британии не место на Бермудах, Питкэрне, Ангилье, Терксе, Кайкосе, Каймане, Монтсеррате, острове Светой Елены, в кипрских Акротири и Декелии, в ирландском Ольстере, а также на Гибралтаре, в Шотландии и Уэльсе, хотя с этим пускай разбираются внутри НАТО.

Москвы, казалось бы, вообще все это не касается, это заведомо чужие дела. Но так должен выглядеть настоящий «зеркальный ответ». Ведь Британия вмешивается в заведомо чужие дела, пример чему - и конфликт вокруг Украины, и спор о принадлежность Крыма, куда британцев сроду никто не звал, но они там почему-то появлялись на разных поворотах истории - и до сих пор хотят, пусть даже напрасно.

Снобы в Лондоне, не до конца осознавая, как сильно изменился мир, предъявляют России какие-то претензии, в чем-то ее обвиняют, негодуют, требуют и почему-то считают, что мы им что-то должны (как минимум, вести себя в соответствии с их картиной мира), хотя это они нам много чего должны - от замороженных в 2022-м активов до золотых монет и слитков, отправленных правительством Николая II для закупки оружия во время Первой мировой войны. Оружие поставлено не было, а самого Николая британский монарх Георг V предал и отказался принять его семью у себя после революции, чем обрек на гибель. Георг был Николаю кузеном, но оставался прежде всего британцем и поступал по-британски.

Разумеется, собственные деньги и исторические счета для России в приоритете, но в современном мире важно напоминать о том, что это всего лишь часть неисчислимых международных преступлений Великобритании. Напоминать об этом можно в самых разных странах и на разных языках, включая языки пропаганды и искусства. Британцы давно занимаются подобным в рамках продвижения своих национальных интересов, не гнушаясь при выборе методов и не жалея средств, но нам лучше оставаться в рамках законов совести, благо история британской внешней политики достаточно чудовищна для того, чтобы ничего не приукрашивать, не надумывать и не изобретать.

Базовое понимание гуманизма требует, чтобы государство-рецидивист сжалось до размеров Англии, отдав Лондон в качестве репарации ранее угнетаемым народам - пакистанцам, индийцам, арабам. Строго говоря, именно так все и происходит, но, к сожалению, недостаточно быстро для того, чтобы у британцев иссякли силы, время и желание душнить по телефону и доносить до России свою лежалую позицию.

Знаем мы их позицию. А позиция России в том, что Британия за все ответит, вплоть до гибель птицы додо.

Вот и поговорили.