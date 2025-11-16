  • Новость часаАвианосец ВМС США Gerald R Ford вошел в Карибское море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 21:00 • Политика

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    @ Imago/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

    Попытка Лондона поговорить с Москвой вызвала переполох в континентальной Европе, утверждает The Financial Times. История Великобритании намекает на причины европейских обеспокоенностей.

    Союзники по украинскому проекту боятся, что британцы проведут сепаратные переговоры с общим врагом, в данном случае - с Россией. Потому что подобные внешнеполитические хитрости свойственны британским властям. Они всегда заслуживают подозрений в интриганства, даже если впоследствии подозрения не подтверждаются, как это было в годы великой войны, когда Черчилля подозревали в закулисных шашнях с Гитлером.

    Ранее европейских «ястребов» точно так же «предали» США, но не скрытно, в британском духе, а открыто: просто взяли и восстановили контакты с Россией по официальным каналам, потому что так захотел президент Дональд Трамп. Логично предположить, что Лондон побежит за Вашингтоном, как всегда бегал последние полвека, и попытается вылезли из украинской авантюры, оставив Киев на попечении Евросоюза.

    Конечно, эта авантюра - во многом британских рук дело. Но в своем нынешнем состоянии прежде великая империя политику противостояния с Россией попросту не тянет.

    Переговорщик у британцев подобрался как будто серьезный - советник правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, у которого за плечами урегулирование сложного конфликта в Северной Ирландии.

    Однако у «ястребов» нет такого повода для беспокойства. У британцев много поводов, поскольку действительно не тянет. У их союзников в Брюсселе, Берлине, Варшаве, Париже и всякой Прибалтике в общем-то тоже, поскольку украинский проект прогорает в целом - фронт трещит, а гетман пищит. Но разлада по российскому вопросу в их альянсе пока что нет. Британия не планирует договариваться с Россией, как такую политику не называй - рационализмом или предательством.

    В Москве и Лондоне удивительно единодушны в том, что никакого канала связи создано не было: Джонатан Пауэлл единожды пообщался с помощником президента России Юрием Ушаковым, и разговор не задался.

    «В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев, и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Источники The Financial Times утверждают то же самое: Пауэлл пытался донести до Москвы позицию Лондона. Таким образом, этот разговор могут представить себе даже те, кто в нем не участвовал, потому что позиция британцев и прочих прибалтов очень хорошо известна, ведь они повторяют ее всем, кому почему-то не лень слушать.

    Европа продолжит поддерживать Украину в любом случае. Пускай отошли чуть в сторону США («ястребы» надеются, что это временно). Пускай у Владимира Зеленского все плохо (на нем свет клином не сошелся, а у Британии в запасе есть Валерий Залужный). Пускай отступают ВСУ (до Киева еще далеко). Пускай заканчиваются средства (всегда остается вариант украсть российские). Лондон, Брюссель и компания не отступятся от своего, и не дадут России победить, а если победа все равно будет за ней, то не признают ее результатов.

    Допустим. И что с того?

    Особенность российской политики в том, что она никак не зависит от оценки со стоны Запада, положительной или отрицательной.

    Мы уже побили все горшки, нас больше ничто не связывает, а то единственное общее, что нам осталось ценить, это отсутствие прямых боестолкновений между Россией и НАТО.

    То, что Лондон получает от конфликта вокруг Украины не прибыль, как США, а убытки, порождает ресентимент и желание высказаться. Пусть высказывают американцам на их общем английском языке. А в России эти угрозы пополам с нытьем хорошо известны, их незачем случать даже в том случае, если за такое платят деньги, а британцы ничего не предлагают. Они просто напоминают о своем существовании и о своем склочном характере.

    Российская школа дипломатии базируется на принципе, что разговаривать лучше, чем не разговаривать. Поэтому Лондону можно ответить зеркально: назначить уполномоченного, который будет доносить до британцев позицию России при любой удобной возможности.

    Позиция эта, если ее суммировать, в том, что Великобритания принесла человечеству неисчислимые бедствия. Она вторгалась не территорию большей части современных стран. Она уничтожала одни народы и эксплуатировала другие. Она несла миру расизм, работорговлю, наркоманию и инфекции, пока этот мир не мотнул шеей и не избавился от британского влияния всюду, где смог. Но это не означает, будто все прощено и забыло.

    Британская нация должна заплатить за свои многочисленные преступления и вернуть все украденное, награбленное, присвоенное.

    Греции - мраморы Элгина. Китаю - сокровища Тайного города. Индии - алмаз Кохинур, вмонтированный в корону Елизаветы. Аргентине - Мальвинские острова, которые почему-то называет Фольклендами на английский манер.    

    Британская государственность обязана ответить за зверства над народом кикуйю в Кении. За голодомор в Бенгалии и картофельный голод в Ирландии. За опиумные и многие другие войны. За концлагеря для буров и тактику выжженной земли - бесчеловечную практику, которую несправедливо ассоциируют только с нацистами.

    Британии не место на Бермудах, Питкэрне, Ангилье, Терксе, Кайкосе, Каймане, Монтсеррате, острове Светой Елены, в кипрских Акротири и Декелии, в ирландском Ольстере, а также на Гибралтаре, в Шотландии и Уэльсе, хотя с этим пускай разбираются внутри НАТО.

    Москвы, казалось бы, вообще все это не касается, это заведомо чужие дела. Но так должен выглядеть настоящий «зеркальный ответ». Ведь Британия вмешивается в заведомо чужие дела, пример чему - и конфликт вокруг Украины, и спор о принадлежность Крыма, куда британцев сроду никто не звал, но они там почему-то появлялись на разных поворотах истории - и до сих пор хотят, пусть даже напрасно.

    Снобы в Лондоне, не до конца осознавая, как сильно изменился мир, предъявляют России какие-то претензии, в чем-то ее обвиняют, негодуют, требуют и почему-то считают, что мы им что-то должны (как минимум, вести себя в соответствии с их картиной мира), хотя это они нам много чего должны - от замороженных в 2022-м активов до золотых монет и слитков, отправленных правительством Николая II для закупки оружия во время Первой мировой войны. Оружие поставлено не было, а самого Николая британский монарх Георг V предал и отказался принять его семью у себя после революции, чем обрек на гибель. Георг был Николаю кузеном, но оставался прежде всего британцем и поступал по-британски.

    Разумеется, собственные деньги и исторические счета для России в приоритете, но в современном мире важно напоминать о том, что это всего лишь часть неисчислимых международных преступлений Великобритании. Напоминать об этом можно в самых разных странах и на разных языках, включая языки пропаганды и искусства. Британцы давно занимаются подобным в рамках продвижения своих национальных интересов, не гнушаясь при выборе методов и не жалея средств, но нам лучше оставаться в рамках законов совести, благо история британской внешней политики достаточно чудовищна для того, чтобы ничего не приукрашивать, не надумывать и не изобретать.

    Базовое понимание гуманизма требует, чтобы государство-рецидивист сжалось до размеров Англии, отдав Лондон в качестве репарации ранее угнетаемым народам - пакистанцам, индийцам, арабам. Строго говоря, именно так все и происходит, но, к сожалению, недостаточно быстро для того, чтобы у британцев иссякли силы, время и желание душнить по телефону и доносить до России свою лежалую позицию.

    Знаем мы их позицию. А позиция России в том, что Британия за все ответит, вплоть до гибель птицы додо.

    Вот и поговорили.

    Главное
    ВС России совершили прорыв в Запорожской области
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по Украине
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
    Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
    В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка в пакете

    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации