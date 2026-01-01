Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

Tекст: Вера Басилая

Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.