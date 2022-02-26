Какую собственность Запада может забрать Россия

«Мы терпели это годами, а теперь не будем». Такими словами эксперты оценивают слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных вариантах ответа на арест российских активов на Западе. Может ли идти речь о конфискации собственности западных компаний в России - McDonald's, Procter & Gamble, BP и других? Оказывается, есть способ нанести Америке ущерб на триллионы долларов сразу.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег российских компаний и граждан за рубежом. Москва может начать действовать такими же методами в отношении иностранных компаний в России. Кроме того, он считает, что «санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели».

«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – пишет Медведев в ВКонтакте.

Под «недружественными юрисдикциями» Медведев имеет в виду США, страны Евросоюза и «ряд подпевающих государств англосаксонского мира». По его словам, санкции Запада против членов Совбеза РФ не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса.

Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а также представители других российских силовых ведомств оказались под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран. Ограничения касаются в основном заморозки активов. Санкции анонсированы в ответ на российскую военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

В Официальном журнале ЕС говорится, что всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии. Евросоюз также ввел санкции против 60 ведущих российских промышленных компаний. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот» и «Севмаш».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас назвал возможный арест российских счетов иностранцев правомерным и обоснованным. «На нарушение прав российских граждан нужно дать жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть», – заявил Клишас в интервью РИА «Новости».

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В 2014 году в Совете Федерации с подачи Клишаса говорили о планах разработать законопроект, предусматривающий конфискацию имущества, активов и счетов европейских и американских компаний, включая частные, в случае применения санкций к России. Эти меры предлагалось прописать в отдельном федеральном законе и наделить правом конфискации президента и правительство. Но дальше предложений дело не пошло.

Сейчас, полагают в экспертной среде, ситуация кардинально изменилась. Против России вводятся санкции, на которые нужно отвечать.

Депутат Госдумы от «Единой России», профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что количество российской собственности за рубежом, будь то здания посольств, земельные участки и т.д., эквивалентно иностранным активам в РФ, в числе которых заводы, инвестиции в буровые скважины и торговые сети вроде «Икеи» или «Ашана». Поэтому в случае начала арестов российской собственности и счетов за рубежом отвечать нужно в стиле «баш на баш».

На территории России работают такие крупные компании, как Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, Procter & Gamble, Nestle, MARS, Danone, royal Dutch Shell, Bayer, PepsiCo и др. «Но напомню, что ситуация, близкая к нынешней, сложилась только после 1917 года, когда дважды была полностью утрачена законная власть и легитимность большевиков с точки зрения международного сообщества и права была абсолютно нулевой в течение десяти лет. Но сейчас такой ситуации нет, а все анонсированные санкции носят декоративный характер», – считает Матвейчев.

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев предположил, что в «лайтовой» версии ответа на аресты счетов Россия могла бы заморозить выплаты по внешним долгам, включая корпоративные, и дивиденды по акциям. По его оценке, реальная доля иностранцев во фри-флоуте (доля акций в свободном обращении) может составлять 30-40%.

Он согласен с Матвейчевым, что более жесткие меры будут проявлением ленинской политики, которая приведет «к полному отделению России от западного мира». «В «Роснефти» есть доля BP. В некоторых проектах СПГ «Новатэка» сидят иностранцы, у нас в стране работает Райффайзенбанк. В Сбере много иностранцев. В один момент количество АДР (Американские депозитные расписки) в капитале «Лукойла» было больше 50%. Доля иностранного капитала в нашей экономике сопоставима с тем, что было в 2016 году», – отмечает Разуваев.

Политолог Марат Баширов уверен, что в первую очередь Россия должна конфисковать энергоактивы, а также совместные производства. «Нам грозят, что могут забрать самолеты, которые у нас в лизинге. Но мы просто оставим их у себя. Это не такие большие суммы, но это все-таки миллиарды долларов. Мы оставим их у себя не из мести, а для компенсации», – считает Баширов.

По мнению эксперта, России не потребуется принимать специальные законы для ареста средств иностранных компаний. «Правовых механизмов для ввода санкций нет. То есть Запад предлагает нам жить не по правилам. И Медведев отвечает, что хорошо, мы будем жить с вами не по правилам. Запад должен понять, что игры в правовые инструменты закончились. Мы можем придумать свои правила и сказать, что теперь играем не в шахматы, а в бокс. Но это не мы придумали, а они. Медведев как бы говорит, что мы просто терпели это годами, а теперь не будем», – предположил собеседник.

Депутат добавляет, что Запад пока не пошел на отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, как это было в случае с Ираном, поэтому «разговор о заморозке и отборе наших активов – это более отдаленная перспектива». Но если активы россиян начнут попадать под арест, то с такими странами «нужно разрывать все отношения».

Политик не исключил, что на Западе начнут арестовывать индивидуальные счета и активы конкретных людей. «Такое пиратство возможно. Но вряд ли в наших банках хранят деньги английские или немецкие политики и бизнесмены. Поэтому их деньги арестовать мы не сможем. Но мы предупреждали всех наших граждан, олигархов не прятать ничего по офшорам. Знаменитая фраза Путина «замучаетесь пыль глотать» – она про это. Предупреждения были высказаны еще 10-15 лет назад. Не надо ничего прятать в чужих юрисдикциях, все заберут и замучаетесь по судам пыль глотать. Большинство, я думаю, этому вняло и все что можно, попрятало в России», – предположил Матвейчев.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений* (ИГСО) Василий Колташов уверен, что конфисковывать нужно не активы иностранцев, а технологии. Для этого Россия могла бы перестать признавать право США на патенты.

«Сейчас мы можем освободить американскую интеллектуальную собственность, приняв закон о дружественных и недружественных государствах. Если страна окажется в списке недружественных, то мы можем начать копировать ее технологии в фармацевтике, промышленности, производстве, электронике, медицине. Это может быть что угодно – от деталей до химических составов», – считает Колташов. Он добавил, что подобные правовые механизмы легко реализовать благодаря принятым поправкам к Конституции РФ, где теперь зафиксировано доминирование внутреннего права над внешним.

Одной из основ успеха американской промышленности было копирование иностранных патентов на изобретения, напомнил эксперт, и «нам ничего не помешает действовать точно так же». Здесь России пригодится помощь Китая с его новейшими технологическими процессами производства по копированию западной продукции. «Освобождение американской интеллектуальной собственности нанесет ущерб США в размере десяти трлн долларов только на первом этапе. Для них это будет катастрофой», – считает Колташов.