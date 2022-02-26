Какую собственность Запада может забрать Россия

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26 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...

Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути. Подробности...
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Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
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  • В границах областей на 2014 год

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

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    Какую собственность Запада может забрать Россия

    Есть целый ряд компаний, которые могут быть наказаны в России в первую очередь
    		   26 февраля 2022, 19:20
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Мы терпели это годами, а теперь не будем». Такими словами эксперты оценивают слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных вариантах ответа на арест российских активов на Западе. Может ли идти речь о конфискации собственности западных компаний в России - McDonald's, Procter & Gamble, BP и других? Оказывается, есть способ нанести Америке ущерб на триллионы долларов сразу.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег российских компаний и граждан за рубежом. Москва может начать действовать такими же методами в отношении иностранных компаний в России. Кроме того, он считает, что «санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели».

    «Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – пишет Медведев в ВКонтакте.

    Под «недружественными юрисдикциями» Медведев имеет в виду США, страны Евросоюза и «ряд подпевающих государств англосаксонского мира». По его словам, санкции Запада против членов Совбеза РФ не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса.

    Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а также представители других российских силовых ведомств оказались под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран. Ограничения касаются в основном заморозки активов. Санкции анонсированы в ответ на российскую военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

    В Официальном журнале ЕС говорится, что всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии. Евросоюз также ввел санкции против 60 ведущих российских промышленных компаний. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот» и «Севмаш».

    Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас назвал возможный арест российских счетов иностранцев правомерным и обоснованным. «На нарушение прав российских граждан нужно дать жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть», – заявил Клишас в интервью РИА «Новости».

    В 2014 году в Совете Федерации с подачи Клишаса говорили о планах разработать законопроект, предусматривающий конфискацию имущества, активов и счетов европейских и американских компаний, включая частные, в случае применения санкций к России. Эти меры предлагалось прописать в отдельном федеральном законе и наделить правом конфискации президента и правительство. Но дальше предложений дело не пошло.

    Сейчас, полагают в экспертной среде, ситуация кардинально изменилась. Против России вводятся санкции, на которые нужно отвечать.

    Депутат Госдумы от «Единой России», профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что количество российской собственности за рубежом, будь то здания посольств, земельные участки и т.д., эквивалентно иностранным активам в РФ, в числе которых заводы, инвестиции в буровые скважины и торговые сети вроде «Икеи» или «Ашана». Поэтому в случае начала арестов российской собственности и счетов за рубежом отвечать нужно в стиле «баш на баш».

    На территории России работают такие крупные компании, как Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, Procter & Gamble, Nestle, MARS, Danone, royal Dutch Shell, Bayer, PepsiCo и др. «Но напомню, что ситуация, близкая к нынешней, сложилась только после 1917 года, когда дважды была полностью утрачена законная власть и легитимность большевиков с точки зрения международного сообщества и права была абсолютно нулевой в течение десяти лет. Но сейчас такой ситуации нет, а все анонсированные санкции носят декоративный характер», – считает Матвейчев.

    Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев предположил, что в «лайтовой» версии ответа на аресты счетов Россия могла бы заморозить выплаты по внешним долгам, включая корпоративные, и дивиденды по акциям. По его оценке, реальная доля иностранцев во фри-флоуте (доля акций в свободном обращении) может составлять 30-40%.

    Он согласен с Матвейчевым, что более жесткие меры будут проявлением ленинской политики, которая приведет «к полному отделению России от западного мира». «В «Роснефти» есть доля BP. В некоторых проектах СПГ «Новатэка» сидят иностранцы, у нас в стране работает Райффайзенбанк. В Сбере много иностранцев. В один момент количество АДР (Американские депозитные расписки) в капитале «Лукойла» было больше 50%. Доля иностранного капитала в нашей экономике сопоставима с тем, что было в 2016 году», – отмечает Разуваев. 

    Политолог Марат Баширов уверен, что в первую очередь Россия должна конфисковать энергоактивы, а также совместные производства. «Нам грозят, что могут забрать самолеты, которые у нас в лизинге. Но мы просто оставим их у себя. Это не такие большие суммы, но это все-таки миллиарды долларов. Мы оставим их у себя не из мести, а для компенсации», – считает Баширов.

    По мнению эксперта, России не потребуется принимать специальные законы для ареста средств иностранных компаний. «Правовых механизмов для ввода санкций нет. То есть Запад предлагает нам жить не по правилам. И Медведев отвечает, что хорошо, мы будем жить с вами не по правилам. Запад должен понять, что игры в правовые инструменты закончились. Мы можем придумать свои правила и сказать, что теперь играем не в шахматы, а в бокс. Но это не мы придумали, а они. Медведев как бы говорит, что мы просто терпели это годами, а теперь не будем», – предположил собеседник.

    Депутат добавляет, что Запад пока не пошел на отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, как это было в случае с Ираном, поэтому «разговор о заморозке и отборе наших активов – это более отдаленная перспектива». Но если активы россиян начнут попадать под арест, то с такими странами «нужно разрывать все отношения».

    Политик не исключил, что на Западе начнут арестовывать индивидуальные счета и активы конкретных людей. «Такое пиратство возможно. Но вряд ли в наших банках хранят деньги английские или немецкие политики и бизнесмены. Поэтому их деньги арестовать мы не сможем. Но мы предупреждали всех наших граждан, олигархов не прятать ничего по офшорам. Знаменитая фраза Путина «замучаетесь пыль глотать» – она про это. Предупреждения были высказаны еще 10-15 лет назад. Не надо ничего прятать в чужих юрисдикциях, все заберут и замучаетесь по судам пыль глотать. Большинство, я думаю, этому вняло и все что можно, попрятало в России», – предположил Матвейчев.

    Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений* (ИГСО) Василий Колташов уверен, что конфисковывать нужно не активы иностранцев, а технологии. Для этого Россия могла бы перестать признавать право США на патенты.

    «Сейчас мы можем освободить американскую интеллектуальную собственность, приняв закон о дружественных и недружественных государствах. Если страна окажется в списке недружественных, то мы можем начать копировать ее технологии в фармацевтике, промышленности, производстве, электронике, медицине. Это может быть что угодно – от деталей до химических составов», – считает Колташов. Он добавил, что подобные правовые механизмы легко реализовать благодаря принятым поправкам к Конституции РФ, где теперь зафиксировано доминирование внутреннего права над внешним.

    Одной из основ успеха американской промышленности было копирование иностранных патентов на изобретения, напомнил эксперт, и «нам ничего не помешает действовать точно так же». Здесь России пригодится помощь Китая с его новейшими технологическими процессами производства по копированию западной продукции. «Освобождение американской интеллектуальной собственности нанесет ущерб США в размере десяти трлн долларов только на первом этапе. Для них это будет катастрофой», – считает Колташов.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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