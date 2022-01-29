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29 января, суббота  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем изгонять бесов из Ленина

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов. Подробности...
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Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии. Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Санкции Байдена становятся угрозой для США

    Российская промышленность будет не по зубам США
    		   29 января 2022, 18:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла.

    В Совете нацбезопасности Белого дома рассказали о возможных последствиях от санкций, которые могут быть введены против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. В частности, удар будет нанесен не по обычным потребителям, а по промышленному потенциалу и производственным мощностям. Вдобавок могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Как пояснил сотрудник Совбеза Питер Харрелл, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. По мнению Харрелла, Евросоюз примет аналогичные шаги.

    Пресс-секретарь министерства торговли США Теа Кендлер отметила, что также рассматриваются масштабные санкции против ключевых фигур и отраслей, которые «не обсуждались в 2014 году», когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

    Напряженность в российско-американских отношениях резко возросла в конце прошлого года. В Вашингтоне постоянно говорят о том, что Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. В ответ в Москве неоднократно заявляли, что вторжения не планируется, но нужно учитывать риски в связи с приближением к российским границам военной инфраструктуры НАТО.

    В ходе подготовки санкций администрация Джо Байдена провела переговоры с крупнейшими банками страны. На них речь шла о том, чтобы не нарушить глобальную финансовую систему. Санкции неизбежно повлекут за собой серьезные риски для международных банков с крупным российским участием, включая Citi в США, французский Société Générale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Европейский центральный банк уже запрашивал информацию о российских и украинских рисках у Deutsche Bank и ING – крупнейших кредиторов в Германии и Нидерландах.

    Дополнительный риск для европейских банков заключался в том, что конфликт на Украине может ударить по курсу рубля, уменьшив стоимость акций их российских дочерних компаний. Более того, клиентами российских банков являются не только обычные физические лица, но и корпорации и бизнес-лица. У некоторых могут быть крупные подразделения по управлению частным капиталом.

    Источники Reuters сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации. Кроме того, США и ЕС работают над возможностью ограничивать способности Москвы конвертировать валюту. Одной из самых радикальных мер может быть отключение России доступа к системе SWIFT, которая ежедневно обрабатывает 42 млн платежей.

    Одновременно в США обеспокоены возможными побочными эффектами, подобными тому, что произошло в 2018 году, когда санкции против России нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на металл на 30%. Эти меры особенно сильно ударили по United Co. Rusal, ограничив ее доступ к мировой алюминиевой промышленности стоимостью 140 млрд долларов. Если верить источникам Wall Street Journal, команда Байдена не рассматривает введение санкций, затрагивающих экспорт российской нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

    На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если это зависит от России, то войны с Украиной не будет. «Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», – заявил Лавров.

    Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение, предупредил Лавров, будет эквивалентно разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают.

    В экспертной среде подчеркивают, что у США действительно есть возможности ввести более жесткие санкции, чем принимались до этого. Но игры в одни ворота не предвидится. Как пояснил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений* (ИГСО) Василий Колташов, это будут радикальные и даже «адские» санкции, которые перечеркнут «разговоры о так называемой свободной торговле и о приверженности США вашингтонскому консенсусу 80-х годов». Он не исключил, что США введут полный запрет на продажу России технологий и оборудования, особенно в сфере микроэлектроники и добычи природных ресурсов. «В понимании США такие меры должны затруднить России доступ к американским высокотехнологичным продуктам», – говорит эксперт.

    Эти меры ударят не только по России, но и по Евросоюзу. Некоторые европейские компании уже сейчас вынуждены отступать под натиском китайской продукции на российском рынке. А в случае новых санкций Китай усилит свои позиции. «Но даже при самом худшем сценарии США не смогут полностью отказаться от закупки российских товаров, особенно ценного сырья», – подчеркнул собеседник. 

    В ответ Россия нанесет удар, прогнозирует эксперт, который может оказаться для США сокрушительным. Сначала будут разорваны дипломатические отношения, что развяжет руки в присвоении интеллектуальной собственности США, то есть их патентов. «Ответные шаги России могут просто вышибить американскую экономику и систему из седла. Только по состоянию на 2013 год США имели интеллектуальной собственности на 5 трлн долларов. А сейчас эта цифра может доходить до 7 триллионов. И если Россия освободит всю американскую интеллектуальную собственность на основании, например, расторжения дипломатических отношений, то для американской экономики это будет означать потерю триллионов долларов, будет нанесен сильнейший удар по фондовому рынку США», – прогнозирует Колташов. 

    Освобождение интеллектуальной собственности нанесет мощный удар по американской фармацевтической отрасли, инжиниринговым компаниям. «Можно будет производить все что угодно без оглядки – лекарства, электронику.

    Ущерб для американской экономики будет колоссальный. А самое главное – она перестанет существовать в прежнем виде.

    Она окажется перед лицом новых исторических обстоятельств, потому что все то, на чем они рассчитывали вечно паразитировать, будет разрушено», – пояснил эксперт.

    Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев сомневается в том, что при помощи санкций США могут спровоцировать банковский кризис в России. Прогнозируемый ущерб российской экономике в размере 50 млрд долларов – это 3% ВВП РФ. Если они решат «ограничить поставки IPhone, то для большинства это фиолетово по большому счету, хотя лучше быть страной, которая вписана в глобальную экономику». «Сейчас не 2014 год, наш корпоративный сектор намного меньше зависит от внешних рынков капитала. Россия может ответить очень жестко, заморозив выплаты в пользу Запада по внешним долгам, включая корпоративным, и дивидендам, потому что 30-40% торгуемых акций принадлежит иностранным, прежде всего западным фондам», – указал Разуваев.

    Тем не менее для России будет болезненным обнуление фондового рынка, который традиционно зависит от иностранцев. «У нас 17 млн брокерских счетов. Это достаточно много, потому что с учетом семей речь может идти о 40 млн человек. Но пока неясно, будут ли введены эти санкции вообще. Американцы сами говорят, что это произойдет только в случае нападения России на Украину. Но никакого нападения не будет», – уверен аналитик. 

    В случае новых санкций Россия может компенсировать убытки резким ростом цен на энергоносители. Но даже без ввода санкций эксперты ожидают естественного роста цен. Поэтому экспортная выручка России будет продолжать расти при любых условиях. «В первом полугодии будет прежде всего дорожать уголь, а во втором – нефть», – прогнозирует Разуваев.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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