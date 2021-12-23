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23 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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США делают врага из каждого россиянина

Мишенью Соединенных Штатов становятся важнейшие для каждого россиянина гаджеты Сергей Бобылев/ТАСС
Соединенные Штаты готовятся перейти на принципиально новый уровень санкционного давления на Россию. Если верить целому ряду утечек и заявлений, граждан нашей страны угрожают лишить предмета едва ли не первой необходимости – мобильных телефонов и прочих подобных электронных устройств. Как такое может быть реализовано и к каким последствиям приведет? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные СМИ бушуют, комментируя российский «ультиматум, поставленный Вашингтону». Ряд сигналов показывает, что Вашингтон всерьез воспринял составленный Москвой документ. Но можно ли в принципе с ним договориться? Подробности...
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Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Непринятие американцами «красных линий» заставит Москву искать другие способы обеспечения своей безопасности, уже не оглядываясь на мнение Запада, что может очень благотворно сказаться на будущем Донбасса. Подробности...
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Что Россия требует от США и НАТО

«Бомба» от Ленина в основании СССР

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Порошенко вне закона

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    США делают врага из каждого россиянина

    Мишенью Соединенных Штатов становятся важнейшие для каждого россиянина гаджеты
    		   23 декабря 2021, 10:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты готовятся перейти на принципиально новый уровень санкционного давления на Россию. Если верить целому ряду утечек и заявлений, граждан нашей страны угрожают лишить предмета едва ли не первой необходимости – мобильных телефонов и прочих подобных электронных устройств. Как такое может быть реализовано и к каким последствиям приведет?

    «Мы конфликтуем с российской властью, а не с российским народом». Эту мантру в той или иной форме повторяли многочисленные западные политики со времен майданного кризиса. «Мы наказываем российских чиновников, а не россиян», – заявляли они. «Мы вводим санкции против российской элиты, а не против простых людей», – говорили они. С одной стороны, противопоставляя тем самым российские власти и российский народ, который эти власти избрал. С другой – лицемерно изображая иллюзию правосудия: «преследуется только тот, кто является нарушителем», а не все подряд.

    Строго говоря, Запад начал нарушать этот принцип уже через несколько месяцев после начала украинской гражданской войны. «Например, уже введены санкции против крымчан, в соответствии с которыми гражданам РФ, проживающим в Крыму, запрещен въезд на территорию Евросоюза. Несмотря на то, что ЕС официально рассматривает население Крыма, как живущее в оккупации, фактически крымчан наказали за «неправильный» выбор», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    Кроме того, против Крыма (да и против России в целом) вводился ряд секторальных санкций. Прежде всего пострадала оборонка (которой стало сложнее работать на внешних рынках), энергетика и ряд высокотехнологичных областей. А значит, и обычные люди, имеющие отношение к этим отраслям: рабочие, инженеры, члены их семей. Да и в целом российский бюджет, который является источником дохода для миллионов государственных служащих.

    И если кому-то показалось, что этот санкционный раж остался в прошлом (за последнее время США вводили лишь персональные санкции против российской элиты), то сейчас это впечатление развеивается. Вот уже больше месяца американские СМИ пишут о готовности Вашингтона ввести жесточайший, тотальный пакет экономических санкций против России в случае, если та «нападет на Украину». Пока об этом говорят только политологи и анонимные источники во властных структурах, однако сама тенденция очевидна. «Эта война обнулит экономическую логику. В таких случаях политика пожирает экономику. Соображения о потерях отдельных фирм на российском рынке никого волновать не будут», – указывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

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    Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?


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    Причем фраза «в случае нападения на Украину» не должна никого смущать на предмет нереальности данной акции (поскольку Москва устраивать танковые марши на Киев не собирается). «Нападением на Украину» могут назвать ответные действия России в случае вторжения украинских воинских подразделений в ДНР и ЛНР с убийствами или угрозами убийств российских граждан, проживающих на этой территории (а таковых уже больше полумиллиона человек). «Мы очень четко даем понять: Россия не должна нарушать суверенитет Украины, мы поддерживаем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому вопросу и говорим, что готовы ввести такие санкции, которые вы никогда не видели раньше», – говорит вице-президент США Камала Харрис.

    Содержание этих «невиданных санкций» раскрывает агентство Reuters. Если раньше все говорили о том, что Россию отключат от системы банковских расчетов SWIFT, а россияне в ответ шутили, что в этом случае европейские компании будут перечислять оплату за газ на смартфоны топ-менеджеров Газпрома, то сейчас эта шутка уже нерелевантна – ведь смартфонов Россия тоже может лишиться. США якобы намерены ввести запрет на экспорт этих гаджетов в Россию – а вместе с ними автомобильных и авиационных деталей. По крайней мере, если верить очередному источнику.

    Впрочем, это даже не самые радикальные предложения. Обозреватель CNN, например, и вовсе проповедует идею «запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться  о немедленной высылке граждан России из западных стран». Даже если это просто досужая фантазия политолога, нет сомнений, что она как минимум обсуждается в качестве одного из новых вариантов ужесточения антироссийских санкций.

    «Сам санкционный режим против России в случае полномасштабной эскалации украинского кризиса может приобрести почти тотальный характер и приблизится к тому, который существовал в отношении Ирана до ядерной сделки и был воспроизведен Дональдом Трампом после выхода США из этой сделки. Тотальные санкции или приближающиеся к ним действительно бьют не только по элите, но и по населению», – поясняет Дмитрий Суслов.

    «Последние 20-25 лет американцы делали акцент на санкциях в отношении элиты и ключевых секторов экономики. Общество старались не раздражать, хотя санкции по нему неизбежно били. Сейчас может быть испробована другая логика. Выбить технологию, которая стала частью повседневности. И связать это с «действиями вашего правительства», – говорит Иван Тимофеев.

    Иначе говоря, США готовятся бить по всему населению России, а по некоторым его слоям – особенно. Если раньше санкции вроде бы касались тех, кто работает в госсекторе или на «приближенных к Путину олигархов», то новые американские инициативы направлены в том числе против городского «креативного класса». В котором было много любителей американского и европейского образа жизни. Представители которого громче всех критиковали Кремль за воссоединение с Крымом и «ненужный» конфликт с благословенным Западом. Теперь же им дают понять, что коллективную ответственность за Россию должны нести и они.

    Если эти санкции будут введены в ходе двухходовки «украинская провокация – американские действия», то для России они могут стать серьезной проблемой. Однако не меньшей проблемой они станут и для США. Не только потому, что вряд ли приведут к достижению американских целей, но и потому, что навредят американским же интересам.

    Целей у Америки, по сути, две. Первая – экономическая. «Нанесение реального ущерба экономическому развитию российского государства. Ведь если США введут те санкции, которыми они сейчас угрожают, то речь пойдет не только о запрете на поставку люксовых автомобилей или смартфонов Apple. Будут запрещены и компоненты, которые необходимы российской промышленности. То есть наносится еще больший удар по технологическому и промышленному сотрудничеству, по перспективам развития страны с целью ее технологической изоляции», – говорит Дмитрий Суслов.

    И говорить, что россияне легко проживут без «яблочной секты», не стоит. «Бравада о том, что мы обойдемся без айфонов, преждевременна.

    Опыт экспортного контроля США показывает, что ограничения могут касаться и американских компонентов в зарубежной технике. И даже тех компонентов, которые произведены по американским технологиям за рубежом. То есть если в условном корейском или китайском телефоне есть американские детали или эти детали произведены по технологиям США, их поставлять в Россию будет нельзя. Власти США могут преследовать нарушителей в уголовном или административном порядке», – поясняет Иван Тимофеев.

    С другой стороны, чем больше будет углубляться американо-китайский конфликт, тем меньше китайские товарищи будут обращать внимания на американские запреты. Опыт крестового похода США против компании Huawei доказал Пекину необходимость заниматься импортозамещением в области микропроцессоров и электроники – чем китайцы сейчас и занимаются.

    И чем успешнее они будут этим заниматься, тем с большим энтузиазмом будут занимать те рынки, которые освободит для них компания Apple и те технологические бренды, которые последуют американским указаниям. Так что эти запреты «приведут лишь к гораздо более высокой технологической зависимости РФ от Китая (РФ прекратит импортировать Apple и расширит импорт Huawei и других китайских брендов), что в среднесрочной перспективе невыгодно США», - поясняет Дмитрий Суслов.

    Невыгодно не только из-за экономических потерь, но и из-за появления прецедента отказа больших технологичных стран соблюдать американские запреты и зарабатывать на этом отказе. Другие государства увидят, что так, оказывается, тоже можно.

    Вторая цель –  вызвать недовольство населения России действующей в стране властью. «США будут использовать все пропагандистские ресурсы, чтобы внушить российскими населению простую мысль: в том, что ему не позволяют пользоваться смартфонами и Айпадами, виноваты не США, а действия российской власти», - говорит Дмитрий Суслов. «Санкции непосредственно ударят по обществу, усилив раздражение и напряжение. Исчезновение привычных гаджетов или ПО будет чувствительным для повседневной жизни», - соглашается с ним Иван Тимофеев.

    Однако здесь возникнет проблема проведения хотя бы минимального логического ряда между причиной санкций и виной России. Если бы речь действительно шла о том, что кто-то в Москве планирует «устроить марш-бросок на Крещатик», то проблем бы с рядом не возникло. Но речь все-таки может идти лишь об ответных действиях Москвы на убийства украинскими военнослужащими российских граждан – ровно так, как она шла в 2008 году, когда президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ убивать российских миротворцев. Львиная доля того самого «креативного» класса как минимум не осудила действия России в Южной Осетии – а то и вовсе поддержала их. Поэтому действия Путина будут восприняты как справедливые, а западные санкции за эти действия – как поддержка Западом убийств россиян на Донбассе.

    Таким образом, вместо подрыва легитимности российской власти США получат лишь еще большую потерю влияния на российский народ. С которым Вашингтон якобы не конфликтует. 


     
     
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