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Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освободившиеся конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.
«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.
«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.
«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».
«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».
«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.
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В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
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Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада
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У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.
По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».
Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада».
«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт
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Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.
«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.
Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
«В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США заявили о готовности к переговорам по безопасности
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Власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также Блинкен указал, что у США пока нет планов проведения нового российско-американского саммита.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США раскритиковали импортозамещение в России за нарушение норм ВТО
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Американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой, передает РИА «Новости».
«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», – заявила Тай.
Она предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
Пушков указал на неравноценность «озабоченностей» России и США
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«Для Вашингтона решение составить свой список претензий – это способ затянуть переговоры по гарантиям безопасности с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Главное, что заявил представитель Госдепа: никаких переговоров без союзников и партнеров США проводить с Россией не будут. На мой взгляд, это резко сужает возможность достижения каких-либо договоренностей, потому что переговоры с участием польско-балтийского блока и Украины заведомо обречены на провал», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Если США занимают позицию такого рода, то они фактически дают нам понять, что согласны с подходами поляков, прибалтов и украинцев. А если все так, то перспектив у переговоров просто нет», – уверен собеседник. В этой связи сенатор напомнил о недавних заявлениях министров обороны стран Восточной и Северной Европы, суть которых сводилась к тому, что предложения России о гарантиях безопасности являются неприемлемыми.
При этом, по словам Пушкова, «перечень озабоченностей» США не может быть сравним с российским. «Если продвижение НАТО на восток и военные маневры США у наших границ напрямую угрожают нашей безопасности, то никаких аналогичных действий мы у американских границ не предпринимаем. В результате их «обеспокоенности» будут касаться не американской безопасности, а ситуации за океаном – за несколько тысяч миль от США, где Соединенным Штатам ничто не угрожает. Так что это изначально неравноценные перечни», – полагает сенатор.
«На мой взгляд, для Вашингтона это способ затянуть переговоры в духе «вы нам выставили претензии – мы вам выставим контрпретензии». После этого они будут долго стоять на своих позициях. А суть политики США состоит главным образом в том, чтобы Россия молча сидела и наблюдала, как США превращают Украину в антироссийский военный плацдарм», – заключил Пушков.
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В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Позже эксперты газеты ВЗГЛЯД предположили «перечень озабоченностей» США из-за России и отметили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности застали США врасплох.
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Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.
Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.
Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.
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В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
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Российское посольство призвало США «не сваливать с больной головы на здоровую»
Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса и призвало Соединенные Штаты не перекладывать вину за рост напряженности в отношениях двух стран.
В сообщении дипломатического представительства в Twitter говорится, что российская сторона призывает Госдепартамент США «не сваливать с больной головы на здоровую».
«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств», – подчеркивается в заявлении.
Ранее Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу.
Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности
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Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости».
«Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства.
Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США заявили о продолжении работы с ФРГ по вопросу «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты работают с Германией по вопросу «Северного потока – 2», заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.
«Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», – цитирует Донфрид РИА «Новости».
Она отметила, что в июле Германия и США делали совместное заявление по газопроводу, в котором отмечалось, что проект не должен повредить Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как старт «Северного потока – 2» намеренно затянули на три года, и о том, как новый канцлер Германии Олаф Шольц портит отношения с Россией.
Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе
Сложившаяся сегодня напряженность в Европе – это вина США, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он уточнил, что Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. «Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», – сказал глава государства.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Экс-сотрудник ЦРУ выступил против агрессии США в отношении России
США используют против России «антисоветский нарратив», снова делая из Кремля «империю зла», но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте, заявил служивший в ЦРУ политолог Джозеф Вайсберг газете The Washington Post.
Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага, пишет РИА «Новости».
«Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями – жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг – российское государство в лице Владимира Путина. <...> Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам», – заявил эксперт.
Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь «врага», по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. По словам Вайсберга, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща.
«Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне», – заявил политолог.
При этом эксперт представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны – реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток.
«Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)», – сказал он.
По словам Вайсберга, США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе. «Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки», – заключил он.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Путин проинформировал Шольца о предложениях России по безопасности
Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также о ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Добавляется, что президент РФ прокомментировал содержание проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая Германию.
Также Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения минских договоренностей, что мешает проведению саммита в «нормандском» формате.
«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года – что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском» формате», – указывается в сообщении.
Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.
МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова объяснила, зачем Россия обнародовала предложения к США по безопасности
Россия подробно изложила подходы к предложениям к США по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, а также чтобы работа была открытой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «для того, чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам».
«Неужели это плохо?», – задалась она вопросом.
Представитель МИД добавила, что сначала оба документа были переданы по дипломатическим каналам, чтобы с ними ознакомились, чтобы прошел какой-то обратный сигнал по дипломатическим каналам.
«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда – не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», – подчеркнула Захарова, аргументировав необходимость публикации документов в открытом доступе.
Напомним, МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины; блок отказывается от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии; альянс не размещает дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США заявили о готовности к переговорам по безопасности.