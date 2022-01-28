Лавров: Если это зависит от России, то войны не будет

Если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», – передает РИА «Новости» его слова в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.

При этом Лавров добавил, что угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают. «Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают», – резюмировал он.

Глава МИД выразил сомнение, что «это в чьих бы то ни было интересах».

Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.

В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.

Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.