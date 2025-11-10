Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Белоруссия сообщила о скоплении более 1,1 тыс. фур у границы с Литвой
Более 1 тыс. грузовиков оказались заблокированы на белорусской территории из-за одностороннего закрытия пунктов пропуска Литвой, что вызвало трудности для перевозчиков.
Более 1,1 тыс. грузовых машин с литовскими перевозчиками скопилось на белорусско-литовской границе из-за одностороннего закрытия ее пунктов пропуска Литвой, передает ТАСС. Это официально подтвердили в белорусском МИД.
В пресс-службе заявили: «В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси скопилось свыше 1 100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка».
По гуманитарным соображениям водителям предложили покинуть территорию Белоруссии и вернуться домой до возобновления работы границы Литвой. Белорусская сторона пообещала содействие тем, кто не может покинуть страну самостоятельно. В министерстве также подчеркнули, что дополнительные затраты перевозчиков из Литвы, стран ЕС и других государств обусловлены исключительно решениями литовских властей, которые в Минске считают волюнтаристскими и политизированными.
МИД Белоруссии заявил, что страна оставляет за собой право применить ко всем транспортным средствам предусмотренные законом меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии отметил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.
Власти Литвы допустили возможность введения запрета транзита белорусских грузов по железной дороге.
В конце октября власти Литвы решили закрыть границу с Белоруссией на месяц.