Белоруссия обвинила Литву в дезинформации о ситуации на границе

Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии, передает ТАСС.
В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Белоруссия не запрещала возвращение литовских грузовых автомобилей и не закрывала границу со своей стороны.
В МИД Белоруссии также подчеркнули, что прекращение работы на границе инициировано литовской стороной, и только от нее зависит возобновление пропуска грузовых автомобилей.
«Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили представители МИД республики.
Минск выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений, добавив, что возвращение грузового транспорта возможно только после соответствующего решения литовских властей.
Власти Литвы допустили возможность запрета транзита белорусских грузов по железной дороге. Вильнюс также заявил о намерении взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы.
Напомним, почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.
В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.
Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.