Грузоперевозчики Литвы призвали наладить работу КПП Мядининкай
Почти семьсот литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай, простаивая около месяца, сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олег Тарасов.
По его словам, возвращение части литовских фур, застрявших на белорусской стороне, возможно только после восстановления нормальной работы пограничного перехода в Мядининкае, передает ТАСС. Тарасов добавил, что нет необходимости организовывать эвакуационные коридоры, достаточно, чтобы власти обеспечили эффективный пропуск автомобилей через существующий пункт пропуска.
На данный момент возле КПП со стороны Белоруссии скопилось около семисот литовских фур. Тарасов отметил: «Переход в направлении Литвы действует, но в сутки пропускают всего 30 машин. Так мы будем отсюда возвращать грузовики домой добрый месяц».
Ассоциация «Линава» подсчитала, что для грузоперевозчиков неделя простоя транспортных средств на границе обходится в 5 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва открыла автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ранее Литва закрыла данные КПП. Минск заявил, что не получал от Литвы уведомлений о нарушениях границы.