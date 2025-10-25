Литва вновь открыла автодорожные КПП на границе с Белоруссией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литва возобновила работу автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией после временного закрытия из-за инцидента с метеорологическими зондами, передает ТАСС. Как пояснили в службе охраны госграницы при МВД, решение открыть КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай» принято после дополнительной оценки угроз безопасности.

В ведомстве подчеркнули: «Решение возобновить работу переходов «Мядининкай» и «Шальчининкай» принято после оценки ситуации в сфере безопасности и с учетом информации об инциденте с используемыми для контрабанды сигарет воздушными шарами». Около 90 подобных объектов пересекли литовскую границу со стороны Белоруссии минувшей ночью.

В результате этого инцидента на несколько часов были закрыты международные аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также автодорожные пункты пропуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 1,6 тыс. фур застряли на выезде из Белоруссии в Литву. Литва закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из-за метеозондов. Минск заявил об отсутствии уведомлений Литвы о нарушениях границы.