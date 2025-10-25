Минск заявил об отсутствии уведомлений Литвы о нарушениях границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вильнюс не предоставил Минску официальную информацию о нарушениях государственной границы, включая воздушное пространство, несмотря на приостановку работы пропускных пунктов, передает ТАСС. В Государственном пограничном комитете Белоруссии подчеркнули, что 24 октября с 21:40 литовская сторона без уведомления прекратила пропуск транспорта в пунктах «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В заявлении комитета отмечается: «Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве». По состоянию на 09:00 въезда в Евросоюз перед «Мядининкай» ожидали 890 автомобилей, перед «Шальчининкаем» – 815 автомобилей.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объяснила, что решение о приостановке работы пограничных переходов связано с появлением метеозондов на границе. По сведениям центра управления кризисами Литвы, с 23:00 вторника в небе появился десяток зондов, которые используются для контрабанды сигарет. Из-за этого ночью на среду также временно закрывали оба пункта пропуска. Работал только железнодорожный переход в Кене.

На белорусско-литовской границе действует шесть автодорожных КПП, четыре из которых остаются закрытыми по решению Литвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 1,6 тыс. фур застряли на границе Белоруссии и Литвы. Литва закрыла два контрольно-пропускных пункта из-за появления метеозондов. Минобороны России отвергло обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства.