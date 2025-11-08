Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.8 комментариев
Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии
Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию из-за закрытия Вильнюсом границы
Власти Литвы заявили, что могут запретить транзит белорусских грузов по железной дороге, если ситуация с застрявшими на границе фурами не разрешится, а также намерены взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы, сообщает радио LRT.
Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил национальному радио LRT, что Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских железнодорожных грузов через литовскую территорию, передает ТАСС.
«Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», – заявил Доброволскас.
Помимо этого, литовские власти хотят взыскать ущерб с белорусской стороны за нанесенные автоперевозчикам страны потери, возникшие по вине самих решений Вильнюса. Доброволскас призвал перевозчиков собрать данные о нанесенных им убытках, чтобы, после правовой оценки, потребовать их компенсацию с Белоруссии или ее имущества.
Вильнюс на месяц – до 30 ноября, с возможностью продления – закрыл движение автотранспорта через границу с Белоруссией. По сведениям белорусской таможни, внутри страны скопились более 5 тыс. литовских грузовиков. Белорусские власти разрешили их выезд только через литовский участок границы, чтобы не перенаправлять нагрузку на другие маршруты. Вильнюс обратился к руководству Лидского погранотряда с просьбой вернуть литовские фуры на родину.
Минск в свою очередь призвал Литву возобновить полноценную работу пропускных пунктов и напомнил, что инициатива по одностороннему закрытию приграничных дорог исходила исключительно от литовской стороны. В Белоруссии подчеркивают, что о принятии избирательных мер речи не идет.
Ранее почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.
В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.
Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.