    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    На Солнце зафиксирована мощнейшая за год вспышка
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    11 ноября 2025, 14:54 • Новости дня

    Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

    Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе и возобновить работу пунктов пропуска.

    Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

    Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

    Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    10 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко высказался о размещении в Белоруссии «Буревестника» и «Посейдона»

    Лукашенко: Белоруссии не нужно размещать у себя «Буревестник» и «Посейдон»

    Лукашенко высказался о размещении в Белоруссии «Буревестника» и «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нет необходимости размещать на своей территории такие российские вооружения, как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон».

    Он отметил: «Этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока – он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?», передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    По словам Лукашенко, несмотря на наличие таких видов оружия, как «Орешник» и тактическое ядерное вооружение, нельзя полагаться только на них для обеспечения обороноспособности страны. Он подчеркнул необходимость развития собственного вооружения, включая автоматы, пулеметы, пистолеты, а также военную технику.

    Лукашенко отметил, что конфликт на Украине продемонстрировал эффективность малых мобильных групп, которые наносят удары и быстро перемещаются на технике. Президент сообщил, что Белоруссия производит собственные машины для этих целей, а также получает предложения от Китая и России по военной технике. Особенно он выделил белорусские автомобили марки «Волат», которые используются в армии.

    Глава государства также подчеркнул, что Белоруссия не собирается воевать на других территориях и не заинтересована в захвате других стран. «Нам своей земли достаточно, поэтому мы строим свою оборону», – отметил Лукашенко.

    Президент сообщил, что российский комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре. Это мобильный комплекс, который будет постоянно перемещаться по определенным точкам территории Белоруссии и будет готов нанести удар при необходимости.

    Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    В конце октября Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре. В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии

    Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию из-за закрытия Вильнюсом границы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы заявили, что могут запретить транзит белорусских грузов по железной дороге, если ситуация с застрявшими на границе фурами не разрешится, а также намерены взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы, сообщает радио LRT.

    Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил национальному радио LRT, что Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских железнодорожных грузов через литовскую территорию, передает ТАСС.

    «Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», – заявил Доброволскас.

    Помимо этого, литовские власти хотят взыскать ущерб с белорусской стороны за нанесенные автоперевозчикам страны потери, возникшие по вине самих решений Вильнюса. Доброволскас призвал перевозчиков собрать данные о нанесенных им убытках, чтобы, после правовой оценки, потребовать их компенсацию с Белоруссии или ее имущества.

    Вильнюс на месяц – до 30 ноября, с возможностью продления – закрыл движение автотранспорта через границу с Белоруссией. По сведениям белорусской таможни, внутри страны скопились более 5 тыс. литовских грузовиков. Белорусские власти разрешили их выезд только через литовский участок границы, чтобы не перенаправлять нагрузку на другие маршруты. Вильнюс обратился к руководству Лидского погранотряда с просьбой вернуть литовские фуры на родину.

    Минск в свою очередь призвал Литву возобновить полноценную работу пропускных пунктов и напомнил, что инициатива по одностороннему закрытию приграничных дорог исходила исключительно от литовской стороны. В Белоруссии подчеркивают, что о принятии избирательных мер речи не идет.

    Ранее почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    8 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    @ t.me/rusembswe

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме на территорию российского торгового представительства вновь сбросили краску с дрона, с мая прошлого года число нападений превысило два десятка, сообщило посольство России в Швеции.

    Российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября снова подверглось атаке дрона, который сбросил краску на территорию учреждения. Инцидент подтвердило посольство России в Швеции, отметив, что подобные нападения повторяются регулярно, передает РИА «Новости».

    С мая 2024 года количество атак на посольство и торгпредство превысило 20 случаев. В сообщении посольства отмечается: «Комментарии, как говорится, излишни».

    Ранее, 7 сентября, аналогичная атака с применением дрона и краски уже фиксировалась в отношении российского посольства. По данным российских дипломатов, за последние полтора года российские представительства в Швеции более 20 раз сталкивались с подобными действиями, объектами нападений становились и территории рядом с жилыми домами и школой при посольстве.

    Для атак, по словам дипломатов, применялись опасные стеклянные емкости, способные причинить травмы. Несмотря на расследование со стороны шведской полиции, найти виновных в нападениях не удалось, расследование продолжается, но пока не приносит результатов.

    Ранее в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника.

    Временного поверенного в делах Швеции в России вызывали в МИД России после аналогичного инцидента у торгового представительства в июле.

    В Копенгагене несколько зданий российского посольства, в том числе школа, подверглись нападению с краской, но нарушителей не нашли.

    8 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Белоруссия обвинила Литву в дезинформации о ситуации на границе

    МИД Белоруссии заявил о попытках Литвы обвинить Минск в кризисе на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, сообщили в МИД Белоруссии.

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии, передает ТАСС.

    В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Белоруссия не запрещала возвращение литовских грузовых автомобилей и не закрывала границу со своей стороны.

    В МИД Белоруссии также подчеркнули, что прекращение работы на границе инициировано литовской стороной, и только от нее зависит возобновление пропуска грузовых автомобилей.

    «Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили представители МИД республики.

    Минск выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений, добавив, что возвращение грузового транспорта возможно только после соответствующего решения литовских властей.

    Власти Литвы допустили возможность запрета транзита белорусских грузов по железной дороге. Вильнюс также заявил о намерении взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы.

    Напомним, почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    8 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    Болгария начала подготовку к национализации НПЗ «Лукойл»

    Вице-президент Болгарии признала критическую важность НПЗ «Лукойл» для страны

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии и Румынии обсуждают различные способы сохранить работу НПЗ компании «Лукойл» после введения американских санкций, включая передачу контроля национальным структурам, сообщает газета Politico.

    Газета Politico писала, что власти Болгарии и Румынии ищут пути обхода антироссийских санкций США в отношении компании «Лукойл» и сохранения работы принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Новый пакет американских ограничений вступит в силу 21 ноября, и страны срочно разрабатывают правовые механизмы для временной передачи активов под контроль национальных структур. В Болгарии уже принят закон, дающий правительству право назначать руководство НПЗ в Бургасе, а также рассматривается сценарий полной национализации завода.

    В Румынии национализация называется крайней мерой, и власти готовятся направить запрос о предоставлении отсрочки по санкциям.

    Болгарские политики подчеркивают, что потеря НПЗ «Лукойла» может негативно сказаться на ситуации в стране. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила: «Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение».

    Йотова подчеркнула, что вопрос будущего завода имеет исключительно национальное значение и требует широкой поддержки как в парламенте, так и в обществе, передает РИА «Новости».

    Ранее парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» государственному управляющему. Депутаты Болгарии преодолели вето президента на закон о продаже активов «Лукойла».

    Руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы по причине санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла».


    10 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Литва собралась попросить Белоруссию пропустить через границу застрявшие фуры

    Виткаускас: Литва попросит Белоруссию пропустить через границу застрявшие фуры

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Литвы приняли решение еще раз обратиться к Белоруссии с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии литовские фуры, сообщил председатель национального центра Литвы по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

    Вильнюс планирует повторно обратиться к властям Белоруссии «на уровне высоких инстанций», чтобы добиться открытия двух пограничных пунктов, передает ТАСС.

    Виткаускас пояснил, что обращение будет направлено «на уровне уполномоченных по границе» с целью создания «эвакуационного коридора в обе стороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы закрыли автодорожную границу с Белоруссией. В ответ белорусские власти запретили движение литовских и польских грузовых автомобилей и тракторов по своим дорогам.

    Белоруссия отказалась пропустить в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений. Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

    Белоруссия сообщила о скоплении более 1,1 тыс. фур у границы с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    8 ноября 2025, 17:41 • Новости дня
    Словакия выступила против использования активов России для Украины

    Премьер Словакии Фицо отверг идею ЕС о конфискации российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия не примет участия в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, направленных на конфискацию замороженных российских активов и их использование для военных расходов Украины, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что пока он будет председателем правительства, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах для конфискации замороженных активов ради покрытия военных расходов на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее, в конце октября, Фицо высказывался о рисках, связанных с инициативой Европейского союза. По его словам, реализация этого плана может привести к ответным действиям со стороны России, а также к нарушению международного права и судебным искам с российской стороны.

    Он добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной независимо от давления.

    Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    10 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии открыть границу с Литвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.

    Белоруссия готова открыть границу с Литвой, поскольку Минск ее не закрывал, передает ТАСС. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании, отметив, что возобновление работы границы с белорусской стороны возможно в течение нескольких часов, и все службы готовы к этому шагу.

    Президент Белоруссии в ходе совещания подчеркнул, что белорусские пограничники собрали все литовские автомобили на пунктах перехода и взяли их под охрану, чтобы избежать претензий и обвинений со стороны Вильнюса. Прямая речь Лукашенко: «Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы».

    Лукашенко отметил, что белорусская сторона начала брать плату за охрану задержанных автомобилей – владельцы платят по 120 евро за сутки, и если литовская сторона не заберет их в ближайшие дни, возможна их конфискация в соответствии с белорусскими законами. Всего, по словам Лукашенко, на пунктах пропуска находятся около 1100–1200 фур, которые охраняются до принятия решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией, более 1 тыс. грузовиков из-за этого оказались заблокированы на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии отметил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

    Власти Литвы допустили возможность введения запрета транзита белорусских грузов по железной дороге.

    В конце октября власти Литвы решили закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    8 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии Франкен обвинил Россию в организации полетов дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен публично назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) впервые открыто обвинил Россию в организации полетов неопознанных беспилотников над бельгийскими военными базами и аэропортами, передает РИА «Новости».

    Франкен заявил, что Россия является вероятным подозреваемым, отметив, что довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию.

    «У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», – отметил Франкен.

    В то же время глава ведомства не привел никаких доказательств.

    Бельгийские власти ведут наблюдение за ситуацией с октября, когда начали поступать сообщения о беспилотниках над критической инфраструктурой в стране. С началом расследования ни один подозреваемый задержан не был, и ни один дрон не был сбит. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу – 4 и 5 ноября.

    Ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер созвал национальный совет безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина.

    Министр обороны Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории Бельгии.

    Бывший министр обороны Людивин Дедондер раскритиковала высказывания Франкена в адрес России после обнаружения беспилотников.

    Российское посольство отметило готовность к профессиональному диалогу и подчеркнуло, что Россия не имеет отношения к инциденту с дронами.

    9 ноября 2025, 03:10 • Новости дня
    Захарова указала на старания Евросоюза «довести себя до самоубийства»

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа, пытаясь навредить России, регулярно принимает решения, которые способны довести ее до самоубийства, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая запрет на выдачу мультивиз россиянам.

    «Лишить себя тех самых легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это, конечно, доведение Европы до самоубийства. Она все никак не может самоубиться», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

    Захарова напомнила, что как бы в ЕС не старались вынудить Москву на действия, способные навредить национальным интересам России, их не последует, но право на зеркальный, ассиметричный и гибридный ответ она за собой оставляет.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе. Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС. При этом Брюссель сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

