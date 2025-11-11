Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

Власти Литвы предложили Белоруссии переговоры по ситуации на границе

Tекст: Вера Басилая

Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе, об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

В связи с этим, как сообщает источник, президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, главы МИД Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля об обстановке на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. С учетом обращения литовской стороны Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

Ранее Литва, объясняя это необходимостью борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, закрыла автодорожную границу с Белоруссией.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.

Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, которые застряли в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.