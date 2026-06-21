Politico напомнила, как Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

Tекст: Катерина Туманова

«Задолго до того, как Дональд Трамп начал нервировать Европу, сокращая обязательства США в области безопасности на континенте, Никсон делал то же самое для Азии. Пересечение этих взглядов потрясло весь мир, но также создало новые возможности, в том числе проложило путь для превращения Южной Кореи в крупного поставщика оружия на мировой арене», – пишет газета Politico.

В материале упоминается момент вывода американских войск из Азии, что заставило Южную Корею беспокоиться.

«Президент Пак Чон Хи, противоречивый диктатор, правивший Сеулом почти 16 лет, начал пропагандировать необходимость самодостаточной национальной обороны. Южная Корея начала вкладывать огромные средства в свою оборонную промышленность», – отмечает газета.

Вскоре страна разработала сложное оружие, которое не только обеспечивало боеспособность её армии, но и могло поставляться за границу с немалой прибылью.

«С тех пор Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортёром оружия в мире. И теперь, когда администрация Трампа обсуждает возможность сокращения своих обязательств в области безопасности перед НАТО, она стремится подняться в рейтинге; по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира , который собирает данные о поставках оружия, в настоящее время она является одним из самых быстрорастущих экспортёров оружия в мире», – сказано в статье.

Politico указывает на то, что расширение оборонной промышленности Южной Кореи по всему миру происходит в период серьезных геополитических потрясений, что открывает перед амбициозной страной возможность стать более значимым игроком в мировых делах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США в марте запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока. Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны. Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки.

Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет.