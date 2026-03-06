США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

США обратились к Южной Корее с просьбой о возможной переброске ракет и комплексов Patriot для усиления своей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на парламентских слушаниях подтвердил, что Сеул ведет переговоры с американскими военными по этому вопросу, отметив, что конкретные решения будут приниматься индивидуально по каждому случаю.

Повышенный спрос на перехватчики и ударные боеприпасы связан с активизацией конфликта между США и Ираном. После американских ударов по иранским объектам Тегеран увеличил количество атак с использованием ракет и дронов по американским базам и союзникам в регионе, что вынудило Вашингтон укреплять воздушную оборону на Ближнем Востоке.

По данным корейских СМИ, американские военные уже перебрасывают часть установок Patriot с различных баз в Южной Корее на авиабазу Осан, расположенную к югу от Сеула, где зафиксировано заметное увеличение числа комплексов и прибытие крупных транспортных самолетов США. Представители Пентагона и Минобороны Южной Кореи воздержались от комментариев по этому поводу.

В 2025 году подобные перемещения уже имели место: батареи Patriot временно направлялись с Корейского полуострова на Ближний Восток для оперативной поддержки и впоследствии возвращались обратно. Эксперты отмечают, что такие ротации не должны серьезно встревожить союзников США в Азии, поскольку Пхеньян сдерживается силами Южной Кореи и американским ядерным потенциалом.

С 9 марта Южная Корея и США планируют начать ежегодные совместные военные учения Freedom Shield, которые продолжатся десять дней. Американское командование подтвердило, что маневры пройдут по графику несмотря на возможные перемещения вооружений. При этом Северная Корея традиционно негативно реагирует на подобные учения, расценивая их как подготовку к вторжению и отвечая собственными испытаниями оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов прогремела в Тегеране после ударов Израиля. Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Агентство Bloomberg сообщило, что у США и Израиля скоро могут закончиться ракеты-перехватчики.