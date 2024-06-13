Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении

Политолог Корнилов: Пашинян пытается силой подавить возмущение народа Армении

Tекст: Илья Абрамов

«Жесткая реакция силовиков на протесты объясняется желанием Пашиняна подавить справедливое возмущение народа волюнтаристскими решениями руководства Армении. В частности, намерения премьера выйти из ОДКБ, а также прозападный курс главы правительства не устраивают многих граждан страны», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«В условиях такого политического противостояния идеальным для Армении вариантом была бы отставка Пашиняна и назначение новых выборов. Это позволило бы избрать устраивающего население премьер-министра и снизить градус напряженности», – подчеркнул собеседник.

Однако эксперт сомневается в том, что действующая власть решится на такой шаг. «Так как глава правительства взял прозападный курс, мы, скорее всего, увидим типичные для этого сценария попытки силового подавления протеста. США и ЕС закроют глаза на подобные действия руководства Армении и более того – сами будут призывать к разгону мирных демонстраций», – резюмировал Корнилов.

В ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек. Среди них как участники акции, так и правоохранители. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы.

Накануне потасовка произошла и в армянском парламенте. Между оппозиционными и провластными депутатами разгорелся конфликт после того, как премьер страны Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами. По словам главы правительства, при начале наступления Азербайджана эти военные лично звонили ему с просьбой вывезти их.

Напомним, в понедельник лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил о намерении перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки у здания парламента. Архиепископ призвал жителей всей страны присоединиться к акции.

В конце мая Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».

Для встречи с премьер-министром Галстанян отправился к правительственной даче Пашиняна и заблокировали ее. Однако там премьер-министра страны не было. Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьера. Об этом лидер оппозиции заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на требование архиепископа уйти в отставку.