Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении
Политолог Корнилов: Пашинян пытается силой подавить возмущение народа Армении
В условиях, когда многие граждане Армении недовольны прозападным курсом премьер-министра страны, лучшим решением для республики были бы новые выборы. Однако желание Пашиняна остаться у власти привело к жесткому подавлению протестов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек.
«Жесткая реакция силовиков на протесты объясняется желанием Пашиняна подавить справедливое возмущение народа волюнтаристскими решениями руководства Армении. В частности, намерения премьера выйти из ОДКБ, а также прозападный курс главы правительства не устраивают многих граждан страны», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«В условиях такого политического противостояния идеальным для Армении вариантом была бы отставка Пашиняна и назначение новых выборов. Это позволило бы избрать устраивающего население премьер-министра и снизить градус напряженности», – подчеркнул собеседник.
Однако эксперт сомневается в том, что действующая власть решится на такой шаг. «Так как глава правительства взял прозападный курс, мы, скорее всего, увидим типичные для этого сценария попытки силового подавления протеста. США и ЕС закроют глаза на подобные действия руководства Армении и более того – сами будут призывать к разгону мирных демонстраций», – резюмировал Корнилов.
В ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек. Среди них как участники акции, так и правоохранители. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы.
Накануне потасовка произошла и в армянском парламенте. Между оппозиционными и провластными депутатами разгорелся конфликт после того, как премьер страны Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами. По словам главы правительства, при начале наступления Азербайджана эти военные лично звонили ему с просьбой вывезти их.
Напомним, в понедельник лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил о намерении перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки у здания парламента. Архиепископ призвал жителей всей страны присоединиться к акции.
В конце мая Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».
Для встречи с премьер-министром Галстанян отправился к правительственной даче Пашиняна и заблокировали ее. Однако там премьер-министра страны не было. Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьера. Об этом лидер оппозиции заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на требование архиепископа уйти в отставку.