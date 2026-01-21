Сенатор сообщил о постепенном введении мер против Telegram в России

Tекст: Ольга Иванова

Меры против Telegram в России вводятся последовательно из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений, передает ТАСС. Сенатор Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор применяет меры к интернет-сервисам, нарушающим российское законодательство. Пользователи в последние дни отмечают сложности с загрузкой видео в Telegram.

По словам Шейкина, иностранные мессенджеры часто используются для организации террористических актов и мошеннических действий на территории России. Сенатор отметил: «Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ». В связи с этим, как сообщил Шейкин, с августа 2025 года к Telegram поэтапно вводились ограничительные меры. В частности, речь идет о блокировке аудио- и видеозвонков, а также частичном замедлении передачи медиафайлов.

Власти подчеркивают, что такие меры будут продолжаться до тех пор, пока Telegram не начнет выполнять российское законодательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил, что никаких дополнительных ограничений для работы мессенджера Telegram в России не вводится.

В Госдуме отметили, что работа Telegram замедляется из-за медленной реакции компании на требования блокировать анонимные каналы.