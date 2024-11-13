Госдума приняла закон о штрафах для юрлиц за подделку документов для миграции

Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Для них планируется внедрить процедуру проверки владения языком.

Директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич полагает, что в данном случае вряд ли возможно адекватное тестирование детей на знание русского языка.

«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России. А устраивать вступительные испытания при приеме в первый класс – это открыть ящик Пандоры», – рассуждает Пратусевич. По его словам, скорее речь должна идти не о разработке специального тестирования для детей-мигрантов, а о механизме адаптации, в том числе подтягивания уровня языка. Надо также найти способ приучить детей мигрантов соблюдать школьные нормы и правила.

Заслуженный учитель Российской Федерации, доцент Департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк также раскритиковала инициативу депутатов. «Считаю такое решение негуманным. Если посмотреть на практики, которые существуют в подобных случаях во всем мире, можно увидеть, что это организация специальных классов и программ, когда в течение года детей готовят к обучению в общих классах, усиленно обучая языку», – замечает педагог.

«По сути Госдума вынесла на обсуждение законопроект, который запрещает зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Я не являюсь сторонником запретов в любых их проявлениях. Любые запреты – это сигнал для общества о наличии проблемы и пока отсутствующем варианте ее решения. Обсуждаемый законопроект демонстрирует нам отсутствие единой позиции в отношении интеграции миграционной силы в российскую экономику», – говорит член комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию, заместитель председателя комиссии ОПРФ экономике и трудовым отношениям и председатель координационного совета ОПРФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова.

По ее словам, с одной стороны, Россия поддерживает и приветствует приток рабочей силы в свою экономику. С другой, понимает, что релокация семьи и ее интеграция в культуру принимающей стороны – это обоюдная ответственность. Россия предоставляет приезжающим семьям право на образование, медицинскую помощь и иные социальные гарантии, однако она также должна сама выстроить и очень четко озвучить требования к гостям, должна дать понять, что не планирует становиться исключительно местом для заработка, считает член ОП.

«Мы гостеприимная и высокотехнологичная страна, которая придерживается традиционных ценностей. Мы хотим верить, что наши ценности и нормы априори близки и принимаемы всеми приезжающими гостями и будущими жителями нашей страны. В этой связи наша готовность принимать будущих участников нашей экономики с непременным знанием русского языка – не прихоть, а необходимость для гармоничного проживания представителей разных народов и культур на одной территории и забота о благе нашей страны и нашего общего будущего», – объясняет специалист.

По ее мнению, способы проверки знаний русского языка необходимо обсуждать как с педагогами начальных классов профильного предмета и школьными психологами, так и с классными руководителями начальных классов. Однако собеседница подчеркивает, что важно начать процесс адаптации вновь прибывающих в страну детей именно с оглашения правил и норм, а не с запретов.



Ранее газета ВЗГЛЯД порассуждала о том, как должна быть организована система преподавания в классах, где также обучаются не говорящие по-русски дети мигрантов.