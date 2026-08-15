Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Конфликт у Центрального парка Нью-Йорка закончился стрельбой
Полиция задержала мужчину после стрельбы в элитном районе Нью-Йорка
В результате уличного конфликта в Аппер Вест Сайд в Нью-Йорке неизвестный трижды выстрелил из пистолета.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого после инцидента с применением огнестрельного оружия возле Центрального парка, передает РИА «Новости».
«Один человек отправлен под арест», – заявили в городском управлении полиции.
Конфликт произошел утром в пятницу на улице, прилегающей к парку с западной стороны. По информации ведомства, между двумя мужчинами завязался спор, после чего один из них достал оружие и произвел три выстрела.
Стражи порядка подчеркнули, что в результате происшествия никто не получил ранений. Личность задержанного в настоящее время не раскрывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в результате стрельбы возле ресторана в Бруклине погибли три человека.
Незадолго до этого полиция Нью-Йорка задержала 17-летнего подростка после вооруженного конфликта на Таймс-сквер.
В июле того же года мужчина в бронежилете расстрелял пятерых людей в одном из небоскребов Манхэттена.