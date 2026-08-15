Конфликт у Центрального парка Нью-Йорка закончился стрельбой

Полиция задержала мужчину после стрельбы в элитном районе Нью-Йорка

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали подозреваемого после инцидента с применением огнестрельного оружия возле Центрального парка, передает РИА «Новости».

«Один человек отправлен под арест», – заявили в городском управлении полиции.

Конфликт произошел утром в пятницу на улице, прилегающей к парку с западной стороны. По информации ведомства, между двумя мужчинами завязался спор, после чего один из них достал оружие и произвел три выстрела.

Стражи порядка подчеркнули, что в результате происшествия никто не получил ранений. Личность задержанного в настоящее время не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в результате стрельбы возле ресторана в Бруклине погибли три человека.

Незадолго до этого полиция Нью-Йорка задержала 17-летнего подростка после вооруженного конфликта на Таймс-сквер.

В июле того же года мужчина в бронежилете расстрелял пятерых людей в одном из небоскребов Манхэттена.